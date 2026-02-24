Policiales
24 de febrero de 2026 - 07:15

Gobierno defiende repliegue del CODI en zona del secuestro: “No es una derrota”

Codi FTC horqueta
Tras el pedido de familiares de la víctima, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) se retiró ayer de la zona donde se desarrolla el secuestro del productor sojero Almir De Brum Da Silva, en el límite entre Canindeyú y Caaguazú.Aldo Rojas

El contraalmirante Cíbar Benítez, secretario permanente del Codena, negó que el retiro del CODI de la zona del secuestro del productor Almir De Brum Da Silva represente una derrota de las fuerzas de seguridad. Aseguró que se trata de una medida “momentánea” y que la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) continúa en otros puntos del país.

Por ABC Color

El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) se retiró ayer de la zona donde se desarrolla el secuestro del productor sojero Almir De Brum Da Silva, en el límite entre Canindeyú y Caaguazú.

El repliegue de policías y militares se realizó por expreso pedido de la familia del cautivo, que aguarda nuevas instrucciones del grupo armado que se atribuyó el rapto.

El contraalmirante Cíbar Benítez, secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional (Codena), confirmó que se trata de un “retiro parcial” adoptado como una “consideración” ante la solicitud de los familiares.

Lea más: Por pedido de la familia, el CODI se retira de zona del secuestro de Almir

Almir De Brum Da Silva, secuestrado por el EPP en Curuguaty.
Almir De Brum Da Silva, secuestrado por el EPP en Curuguaty.

“No es una derrota”, afirma Codena

Benítez rechazó que la decisión implique una rendición del Estado o una derrota en la lucha contra el EPP.

Esto no es una derrota, es una lucha continua. La amenaza se muda de lugar físico. Allí donde esté la amenaza, estará el Estado paraguayo”, expresó.

Añadió que el combate contra el grupo armado es un proceso prolongado y dinámico, debido a que sus integrantes cambian constantemente de ubicación.

De ninguna manera es una derrota. Estamos con todo. La lucha contra el EPP es un proceso larguísimo, de ida y vuelta. El territorio es vasto y ellos están fuera de la ley”, sostuvo.

Lea más: Decreto habilitará a FF.AA. el uso de armamento contra grupos criminales

El general Carlos Casco, del BIMI, junto a Valmir de Brum, padre de Almir, secuestrado por el EPP.
El general Carlos Casco, del BIMI, junto a Valmir de Brum, padre de Almir, secuestrado por el EPP.

Decreto busca mayor flexibilidad operativa

En ese contexto, el secretario permanente del Codena explicó que el decreto anunciado por el Gobierno apunta a dotar al CODI de mayor “flexibilidad” para desplazarse en los departamentos donde opere el EPP, sin límites estrictos de territorialidad.

Según informaron autoridades, la normativa permitirá ampliar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en zonas bajo amenaza de grupos criminales y aumentar la cantidad de efectivos asignados al CODI.