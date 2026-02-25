Acahay: denuncian a chanchería por contaminar cauces hídricos y entorno ambiental

Unos 60 pobladores del lugar denunciaron que el establecimiento se dedicaría a la cría intensiva de cerdos y que aparentemente estaría funcionando sin las autorizaciones correspondientes de control ambiental. Ante esta situación, solicitan a la Fiscalía de Carapeguá que investigue el presunto daño ambiental.

El problema fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público por la ciudadana Tabea Carinna Braig, propietaria de una finca colindante a la granja, situada en la compañía Tuju Hu, acompañada por vecinos del lugar. Los afectados sostienen que los desechos generados por la chanchería estarían afectando el entorno natural, con riesgo de contaminación de cauces hídricos que constituyen la principal fuente de agua para animales y actividades productivas de la zona rural.

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia se refiere al supuesto arrojo de cerdos muertos cuya descomposición generaría olores nauseabundos y la presencia constante de aves carroñeras, situación que califican como insalubre y alarmante para la comunidad.

Antes de iniciar la denuncia al Ministerio Público, habían presentado previamente notas ante la Municipalidad de Acahay y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sin obtener respuestas concretas hasta la fecha.

Intervención y pedido de licencia ambiental

El intendente municipal, Aldo Lezcano (Alianza), manifestó que, tras la denuncia recibida, se constituyó en la chanchería junto con responsables de la Secretaría del Ambiente de la comuna.

Señaló que, a su parecer, el establecimiento estaría ocasionando contaminación ambiental debido al fétido olor que despide y la falta de un tratamiento adecuado de los residuos.

Ante esta situación, solicitó mediante una nota dirigida al administrador del establecimiento, Diego Brítez, que en un plazo de 72 horas presente la documentación de la licencia ambiental que lo habilita para la cría de cerdos. Dicho plazo fenece este viernes.

Agregó que la Municipalidad está atendiendo el reclamo de los vecinos y que, en caso de no presentar los documentos exigidos, se accionará ante las instancias correspondientes.