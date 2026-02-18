Acahay: detienen a un capataz tras descubrir una orden de captura y un presunto hurto de ganado

Agentes del Departamento de Lucha contra el Abigeato, dependiente de la Dirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional, detuvieron a Albraham Moisés Mancuello (28), capataz del establecimiento. El operativo se produjo luego de que el sistema informático revelara que registraba una orden de detención vigente por hechos vinculados al abigeato.

El procedimiento se llevó a cabo tras una denuncia por el supuesto hurto de un animal vacuno, recepcionada días antes en la comisaría jurisdiccional.

El propietario del establecimiento ganadero “Cabaña J y N”, fue detenido por presunto abigeato, Teodoro Ferreira (62), mencionó que, alrededor de las 20:00 del 14 de febrero, recibió una llamada telefónica de Mancuello, quien le informó que una vaca lechera de la raza Gyr, con pelaje negro, no se encontraba dentro del predio. Posteriormente, realizaron una búsqueda en los alrededores, pero sin obtener resultados positivos.

Durante la intervención, el denunciante autorizó el ingreso del personal policial a la propiedad. En esa ocasión, los intervinientes también dialogaron con el capataz, quien señaló que no logró ubicar al animal y que constató cortes en las alambradas perimetrales, además de efectuar averiguaciones con vecinos, sin obtener datos relevantes.

Al consultar los antecedentes del capataz en la base de datos institucional, los agentes policiales confirmaron que pesaba sobre él una orden de detención en una causa relacionada con abigeato, emanada de la Fiscalía Zonal de Carapeguá, a cargo del fiscal Alcides Espínola.

El hombre fue detenido y, por disposición fiscal, trasladado hasta la Comisaría 5ª de Carapeguá, donde quedó en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público, previo diagnóstico médico.