Ante desidia del MOPC, ciudadanos realizan bacheo paliativo en Acahay y La Colmena

Los materiales para el bacheo paliativo fueron adquiridos mediante autogestión. La iniciativa surgió de vecinos del distrito de Acahay, preocupados por la falta de intervención del MOPC, que, pese a los reiterados reclamos realizados en los últimos meses, no ha dado solución al problema de los enormes cráteres que ponen en riesgo a automovilistas y motociclistas, explicó el poblador Lidio León Samudio.

Al ver que no llegaba la respuesta del MOPC y los cráteres son un peligro constante, porque ya ocurrieron varios accidentes y daños a vehículos, “por eso decidimos hacer algo, aunque sea de manera provisoria”, explicó León Samudio.

Indicó que el objetivo del trabajo no es reemplazar al Estado, sino generar una reacción de las autoridades para que se realice una reparación adecuada de la carpeta asfáltica, que en varias ocasiones ya ocasionó accidentes y averías mecánicas.

Lea más: Exigen reparación urgente de peligrosos baches en el tramo Acahay-La Colmena

Tras preparar en una carretilla la mezcla de pedregullo, arena, cemento y agua, iniciaron el recorrido para taponar los cráteres de la capa asfáltica en los tramos Acahay–Carapeguá y La Colmena–Acahay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No es la primera vez que la ciudadanía se ve obligada a suplir la inacción estatal. En marzo de 2025, el ciudadano Keiyi Francisco Hayashi, del distrito de La Colmena, tapó por cuenta propia un profundo boquete, luego de que el MOPC ignorara los reiterados reclamos de automovilistas y motociclistas que transitaban por la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la misma línea, en abril de 2025, el intendente de Acahay, Aldo Lezcano (Alianza), había solicitado formalmente a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, la urgente reparación del tramo Acahay–La Colmena, afectado por peligrosos cráteres, sin obtener hasta ahora respuesta ni intervención alguna.

MOPC inicia trabajos paliativos

Sobre el caso, el jefe de distrito del MOPC con asiento en Acahay, ingeniero Jorge Ovando, informó que la cuadrilla de operarios del distrito local ya se encuentra trabajando en la zona afectada.

“Retiramos ayer de la planta asfáltica 50 bolsas de cemento. Contamos con una compactadora pequeña y con eso vamos a ir realizando trabajos de recapado en los sectores más críticos”, señaló.

Lea más: Pésimo estado del tramo de la ruta Carapeguá-Acahay

No obstante, aclaró que la intervención realizada por los pobladores es únicamente paliativa. “El cemento no se adhiere correctamente al asfaltado, por lo que, con el paso de los vehículos eso se va a desintegrar rápidamente. Igual, sirve para disminuir el peligro inmediato”, explicó.

Agregó que posteriormente se realizarán inspecciones para intervenir nuevamente con mezcla asfáltica cuando el material colocado por los vecinos se deteriore.

Finalmente, Ovando indicó que desconoce si el MOPC cuenta con algún proyecto específico para el bacheo integral de la ruta que conecta Acahay con La Colmena, y que por el momento los trabajos dependen de la disponibilidad de materiales que deben retirarse de la planta asfáltica de Areguá.