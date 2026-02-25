Alerta sanitaria: Dinavisa advierte del retiro voluntario de fármaco Atlansil

Dinavisa informó del retiro voluntario del mercado del producto Atlansil- Amiodarona Clorhidrato 150 mg-solución inyectable caja x 5 ampollas de 3 mL, cuyo número de lote es el M11519, con fecha de vencimiento 06/2027.

El Atlansil (amiodarona clorhidrato) es un potente agente antiarrítmico de clase III, indicado para tratar arritmias auriculares y ventriculares graves, como la taquicardia, fibrilación auricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White, entre otros.

El importador Megalabs Paraguay S.A. informó que se detectó un desvío de calidad, consistente en la presencia de cristales en solución.

El producto farmacéutico Atlansil contiene amiodarona clorhidrato como principio activo, el cual se encuentra indicado para el tratamiento de alteraciones del ritmo cardiaco. Su vía de administración es intravenosa.

Recomendaciones

En caso de disponer el lote de dicho producto, no debe ser utilizado.

Cada establecimiento deberá revisar la existencia del lote afectado del producto, del cual, si disponen, debe ser devuelto a Megalabs Paraguay S.A.