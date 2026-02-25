Asunción: Junta no sesionó por “rabona” generalizada de concejales, en plena campaña electoral

La Junta Municipal de Asunción no pudo sesionar este miércoles debido a la ausencia masiva de los ediles, quienes no acudieron al llamado oficial y no permitieron el quórum legal. Este hecho ocurrió en pleno auge de la campaña electoral y mientras la ciudad enfrenta diversos desafíos administrativos y financieros.

Entre los puntos del órden del día, por ejemplo, estaba un mensaje del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), para someter a estudio y homologación una resolución, por medio de modificación del monto del contrato con el Consorcio Pluvial Abasto, encargada de la construcción del desagüe pluvial del Abasto (Cuenca Itay), uno de los más cuestionados proyectos de la gestión anterior.

De los 24 concejales que integran el cuerpo legislativo, apenas 9 se encontraban presentes en la sala de sesiones. La hora de convocatoria estaba marcada para las 9:00, pero a las 9:30, cumplido el tiempo límite, no se alcanzaba el número mínimo de legisladores presentes.

Ante el vacío, el presidente Arturo “Tuky” Almirón (ANR- disidente) se vio obligado a levantar la sesión. Acompañaron el intento de sesión los concejales: Carlos González (ANR-disidente), Javier Pintos (ANR-independiente), Daniel Ortiz (ANR-disidente) y Jesús Lara (ANR-disidente). También estuvieron presentes Juan Carlos Ozorio (ANR-cartista), René Calonga (ANR-cartista), Félix Ayala (PLRA) y Paulina Serrano (PPQ).

El dato más alarmante es que, de los 15 ausentes, 13 buscan la reelección en las próximas elecciones, por lo que se encuentran en plena campaña electoral para el 2026, priorizando el proselitismo sobre su labor legislativa actual.

Entre los “raboneros” que responden al cartismo figuran Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, Karina Acuña y César Escobar, señalados como cómplices de la gestión del exintendente Rodríguez y que buscan el rekutú.

El ausentismo también afectó a la oposición. Los liberales Augusto Wagner y Ramón Ortíz, cómplices de Nenecho, tampoco estuvieron presentes. Ambos buscan la reelección.

Tampoco asistieron los liberales Fiorella Forestieri y Humberto Blasco, ni los ediles de Patria Querida, Pablo Callizo y Álvaro Grau. Jazmín Galeano tampoco estuvo presente, aunque ella cumple con un reposo por maternidad. La mayoría de estos legisladores también se encuentran trabajando activamente en sus candidaturas para el periodo 2026.