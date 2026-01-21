Ortega denunciará a 14 concejales colorados por préstamo millonario en Asunción

La mayoría colorada en la Junta Municipal de Asunción había aprobado en diciembre pasado un préstamo de US$ 28 millones pedido por el intendente, Luis Bello (ANR-HC), para pagar aguinaldos y deudas heredadas del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

La diputada Johanna Ortega (PPS) anunció este miércoles que presentará una denuncia penal contra 14 concejales colorados que dieron su aprobación al préstamo. Los acusa de cometer lesión de confianza, aunque no descartó otros hechos punibles.

“Quienes tenían que cuidar la plata y el patrimonio del Municipio de Asunción, no lo hicieron. Le fallaron a la gente que les votó. Estafaron a la gente que les votó y no puedo mirar al costado”, dijo.

Los denunciados son los cartistas Juan C. Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, René Calonga, Karina Acuña, Javier Pintos, César Escobar y Miguel Sosa. Además, los cinco disidentes: Juan J. Arnold, Jesús Lara, Daniel Ortiz, Carlos González y Arturo Almirón (presidente de la Junta).

Acusación de esquema fraudulento

La precandidata a intendenta de Asunción acusó a los concejales colorados de ser “cómplices de un esquema fraudulento que fraguó este tipo de préstamos para fines que no están admitidos por la ley”.

Indicó que el artículo 196 de la Ley Orgánica Municipal prohíbe destinar fondos de créditos a gastos corrientes y deudas.

Resaltó que el préstamo fue asumido para pagar salario a “planilleros” del exintendente “Nenecho” Rodríguez, cuya administración fue intervenida por presuntas irregularidades que lo llevaron a ser imputado penalmente.

Según la diputada, el préstamo asumido genera un interés diario de G. 66 millones, que -cuestionó- deben ser costeados por los contribuyentes.

Exigencia de investigación fiscal y celeridad

Ortega exigió a la Fiscalía la apertura inmediata de una investigación penal contra los denunciados y, eventualmente, celeridad.

Enfatizó que la Fiscalía debe investigar el “desmadre” que dejó la administración de Nenecho, que, según indicó, persiste con su reemplazante Bello.