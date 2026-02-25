Cerro Corá: mucho para recordar, aprender y disfrutar en Amambay durante el fin de semana largo

El Parque Nacional Cerro Corá es un atractivo ineludible para optar por el turismo interno durante el fin de semana y el feriado conmemorativo del Día de los Héroes, cuyo origen se dio precisamente en ese lugar aquel 1 de marzo de 1870. El mirador Cerro Muralla para apreciar todo el espectáculo de la naturaleza y tomar fotografías durante sus atrapantes amaneceres y atardeceres, la tumba, la cruz que marca el lugar donde falleció y el monumento al Mariscal Francisco Solano López, un museo, los senderos históricos, son puntos muy concurridos y se convierten en una magnífica oportunidad que los visitantes aprovechan para disfrutar de la belleza natural y nutrirse de la rica historia que en ese mismo lugar se escribió, marcando el fin de la Guerra de la Triple Alianza con la muerte de López.

Variedad de flora y fauna

En las 5.683 hectáreas del Parque Nacional Cerro Corá, su formación vegetal se alimenta de una rica variedad de especies como la peroba, trébol, yvyra pytã, lapachos de todos los colores, guatambú entre otras, según los responsables de la reserva; son 6 guardaparques encargados del lugar, una cantidad insuficiente, ya que necesitan un mínimo de 10. No obstante, hacen un gran esfuerzo por atender de la mejor manera a los visitantes cuando llegan y necesitan ser guiados. La fauna de Cerro Corá, se compone de una gran variedad de animales silvestres como mborevi (tapir), puma, oso hormiguero, guasú pytã y otras variedades, además de jabalíes, armadillos, akutipá y unas 180 diferentes aves. Otro aporte de la naturaleza en la zona es el río Aquidabán, ideal para refrescarse durante esas jornadas de aprendizaje, aventura y entretenimiento.

¿Cuánto cuesta visitar Cerro Corá?

De acuerdo con lo que detalló Perla Vázquez, jefa de guardaparques de Cerro Corá, la entrada al espacio histórico tiene un costo de G. 20.000 para los adultos y G. 5.000 para los niños; si la idea es acampar, se abona la la suma de G. 20.000 por noche por el usufructo del espacio destinado para ello. El estacionamiento tiene un costo de G. 15.000 si se trata de automóvil, G. 35.000 si es furgón, G. 5.000 por una motocicleta, mientras que el costo para estacionar un ómnibus es de G. 60.000. El horario de visitas es de 08:00 a 15:00 horas y el horario máximo de salida es a las 17:00 horas, salvo que los visitantes decidan acampar en el lugar.

El Parque Nacional Cerro Corá, está en el distrito que lleva el mismo nombre, en el Departamento de Amambay, a 39 km de Pedro Juan Caballero, sobre la ruta PY05 y a unos 500 km de la ciudad de Asunción.

Anuncian acto por el Día de los Héroes

Desde la Municipalidad de Cerro Corá informaron que el acto por el Día de los Héroes está previsto para el domingo 1 de marzo, en el Parque Nacional, con presencia del presidente de la República Santiago Peña y varios ministros. El inicio de dicho acto está marcado para las 08:00, según indicaron desde el ente descentralizado.