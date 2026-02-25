Fallece un hombre tras ser alcanzado por un rayo en Juan de Mena

La víctima fatal de fulguración o caída de rayo, Mario Concepción Franco Giménez, se encontraba junto a otras dos personas que también resultaron afectadas por la descarga eléctrica. Según informaron fuentes cercanas, ambas fueron trasladadas de manera inmediata al centro de salud más próximo, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.
El hecho ocurrió ayer, martes, mientras los tres se encontraban cargando metros en un camión dentro del monte.
Las fuertes tormentas y la caída de rayos en zonas abiertas representan un riesgo constante, especialmente para quienes desarrollan tareas al aire libre.
Lea más: Rayo impacta en parte del Colegio Nacional de Eusebio Ayala y causa destrucción
Consternación en la comunidad
El suceso causó consternación en la población del barrio San Miguel. Vecinos se acercaron para asistir a las víctimas hasta la llegada de los servicios de emergencia. Las autoridades locales recomiendan extremar las precauciones durante las tormentas eléctricas y evitar permanecer en espacios abiertos.
Lea más: Joven policía falleció tras ser alcanzado por un rayo en Eusebio Ayala