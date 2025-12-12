Rayo impacta en parte del Colegio Nacional de Eusebio Ayala y causa destrucción

El impacto del rayo afectó gravemente la estructura del edificio, además de destruir por completo las áreas de dirección y secretaría del Colegio Nacional de la ciudad de Eusebio Ayala. Parte del techo se desplomó y los bomberos alertaron que el bloque escolar presenta riesgo de derrumbe debido a las altas temperaturas que alcanzaron las vigas tras el fuego.

“El daño estructural es serio y el edificio no puede volver a utilizarse hasta que se realice una evaluación completa y trabajos de refuerzo”, explicó Osmar Grance, uno de los bomberos que acudió al lugar.

Afortunadamente, en el momento del hecho no había nadie en el lugar, por lo que no se registraron heridos. Docentes y directivos llegaron minutos después, sorprendidos por la magnitud del daño y por la rápida propagación del fuego.

Liz Rojas, responsable de la institución, indicó que no es la primera vez que cae un rayo en la zona, pero esta vez el impacto fue considerablemente mayor.

“Nunca vimos algo así. En minutos, el fuego consumió toda la dirección y parte de la secretaría. Lo que queda es prácticamente irrecuperable”, lamentó, aunque valoró que no hubiera personas en riesgo.

Además, destacó que la reposición de las cámaras de seguridad será vital, ya que la institución sufre de constantes robos y estos equipos eran la principal medida de prevención.

Rojas indicó que la reposición de documentos administrativos, muebles y, sobre todo, del sistema de cámaras representará un gasto importante, que el colegio apenas podrá afrontar sin apoyo estatal.

Los daños afectan la seguridad de los alumnos y de los empleados del colegio, mencionó.

Preocupación

El impacto del rayo no solo provocó daños materiales, sino también generó preocupación entre los padres de los estudiantes, quienes expresaron su temor por la inseguridad de los niños y jóvenes en otras escuelas de la región.

“Si esto le pasa a un colegio tan grande, cualquiera está expuesto. Hace falta que el Ministerio de Educación actúe de manera urgente”, expresó Osvaldo González, un padre.

“Esto es un llamado de atención para el Ministerio. Las escuelas del interior no pueden seguir así, sin protección y expuestas a todo tipo de riesgos”, indicó Rojas.

Criticó que la falta de inversión y de medidas de seguridad deja en total vulnerabilidad a alumnos, docentes y bienes públicos.

Abandono del Estado

El incendio vuelve a poner en evidencia el abandono histórico que sufren muchas instituciones educativas del interior del país, donde la prevención y la protección siguen siendo una asignatura pendiente. Mientras tanto, la comunidad educativa espera respuestas rápidas para poder recuperar el edificio y garantizar la seguridad de todos los que dependen de esta institución.

