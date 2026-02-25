“Trampa mortal”: advierten sobre denuncia penal por obras inconclusas en cuenca Santo Domingo

En Santo Domingo, Asunción, los vecinos denuncian que las inconclusas obras de desagüe pluvial, prometidas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) representan un grave peligro en días de lluvia. Diego Lansac, abogado de los vecinos, advirtió que analizan una denuncia penal contra los responsables del fallido proyecto.

Según explicaron, cada vez que se registran precipitaciones, el agua acumulada y los raudales convierten el sector en un punto altamente peligroso para peatones y conductores.

El abogado Diego Lansac, denunciante, informó que en días de lluvias el sitio se vuelve una “trampa mortal”.

“Es una situación ya desesperante para los vecinos, hemos presentado una nota a la municipalidad donde le hemos intimado un plazo para después presentar un amparo. Pero ante los últimos acontecimientos, estamos analizando presentar una denuncia penal porque el intendente de Lambaré por mucho menos fue imputado y ojalá no tengamos ninguna desgracia que lamentar”, dijo.

Raudales erosionan veredas y muros

El abogado señaló que durante las lluvias el agua o el raudal erosiona la tierra y ya alcanza la vereda de muchas viviendas e, inclusive, en algunos casos, la muralla perimetral de los inmuebles, lo que genera temor en los vecinos.

Mencionó que hace casi un año que las obras no tienen un avance importante y que recién hace unos días, tras las denuncias de vecinos ante la prensa, aparecieron obreros en el sitio.

Comentó que la nota que presentaron el miércoles pasado fue recibida por el Gabinete de la Comuna, pero advirtió que, una vez vencido el plazo, iniciarán las acciones legales pertinentes.

Temor tras tragedia en San Lorenzo

El miedo se incrementó en las últimas semanas luego de que Tobías Suárez, un niño de apenas 11 años, haya sido arrastrado por un raudal en San Lorenzo.

Los vecinos sostienen que no quieren que una situación similar se repita en la Cuenca Santo Domingo y exigen una intervención urgente antes de que ocurra una desgracia.

La cuenca Santo Domingo es una de las obras prometidas mediante los bonos soberanos G8, emitidos hace cuatro años. La intervención fue adjudicada al Consorcio Pluvial Santos, representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones.