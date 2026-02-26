Fármacos para diabetes y adelgazar: Dinavisa alerta sobre efectos graves

Los fármacos incluidos en la alerta emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), son: dulaglutida, exenatida, liraglutida, semaglutida y tirzepatida, utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo dos, el control de peso y la reducción del riesgo cardiovascular.

El informe indica que la MHRA identificó la necesidad de reforzar las advertencias en la información del producto para resaltar el riesgo potencial de pancreatitis aguda grave, tras reportes de casos raros de pancreatitis necrotizante y fatal.

Agrega que en el Reino Unido, entre 2007 y octubre de 2025, se recibieron 1,296 informes de pancreatitis asociados a estos fármacos, de los cuales 19 fueron fatales y 24 necrotizantes.

Dos casos en Paraguay

Dinavisa hasta la fecha recibio reportes de dos casos de pancreatitis asociados con agonistas del receptor de GLP-1 o agonistas duales del receptor de GLP-1/GIP. De estos, ninguno con desenlace fatal o necrotizantes.

Los agonistas del receptor de GLP-1 o agonistas duales del receptor de GLP-1/GIP se utilizan para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo dos y, en algunos productos, para el control de peso y la reducción del riesgo cardiovascular.

Los agonistas de los receptores GLP-1 y GLP-1/GIP autorizados en el Paraguay incluyen la dulaglutida, liraglutida, semaglutida y tirzepatida.

Recomendaciones para profesionales de la salud

Estar alerta a los signos y síntomas de pancreatitis aguda en pacientes tratados con estos agonistas.

Si se sospecha de pancreatitis, suspender el medicamento de inmediato. Si el diagnóstico se confirma, el tratamiento no debe reiniciarse.

Utilizar con precaución en pacientes con antecedentes previos de pancreatitis.

Consultar siempre al paciente sobre su uso ya sea previo o actual de estos medicamentos ante síntomas compatibles.

Notificar toda sospecha de reacción adversa relacionada con este grupo medicamentos.

Recomendaciones para pacientes