Alicia Pucheta es reelecta como presidenta del JEM y lo secunda Ramírez Candia

En sesión ordinaria, este jueves, la Dra. Alicia Pucheta fue electa por unanimidad como presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La también exvicepresidenta de la República ya había ocupado el cargo en el periodo comprendido entre febrero de 2024 y febrero de 2025, con la videpresidencia entonces del ministro César Garay Zuccolillo, quien a su vez fue titular en el periodo 2025-2026.

El presidente y ministro César Garay mocionó a Alicia Pucheta, recordando su trayectoria. La representante del Consejo de la Magistratura tuvo acompañamiento del ministro Ramírez Candia, del senador Mario Varela, del senador Derlis Maidana, del diputado Alejandro Aguilera, del diputado Diego Candia y del consejero Enrique Berni.

Lea más: Se abre un nuevo frente en el JEM para hacer frente al oficialismo

Alicia Pucheta aceptó el cargo y luego manifestó: “$n los cargos que he ocupado, lo he hecho con responsabilidad, mucha motivación y sobre todo, el hecho de estar aquí es la conclusión de lo que he hecho toda mi vida”. Asumirá oficialmente la presidencai desde el 2 de marzo de 2026 hasta el 2 de marzo de 2027.

Pucheta, ex ministra de la Corte y ex vicepresidenta de Paraguay durante el mandato de Horacio Cartes, fue electa con base a lo que dispone el artículo 1 de la Ley N° 6814/2021 que rige al JEM, que habilita la reelección del presidente y los vicepresidentes, por única vez, pero no en periodos consecutivos.

Pucheta es actualmente representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. A su vez, junto a Berni, representa al CM ante el Jurado de Enjuiciamienyo de Magistrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De la sesión participaron en forma presencial el presidente hasta este periodo y ministro César Garay Zuccolillo, la vicepresidenta primera y hoy electa titular del órgano Alicia Pucheta, así como el ministro de la Corte Manuel Ramírez y el consejero Enrique Berni; en tanto que por medios telemáticos estuvieron los diputados Diego Candia y Alejandro Aguilera; y los senadores Derlis Maidana, vicepresidente 2° hasta hoy, y Mario Varela.

Vicepresidencias del JEM

La electa como presidenta del órgano juzgador de jueces, fiscales y defensores públicos, Alicia Pucheta, propuso para ocupar la vicepresidencia primera al ministro de la Corte, Manuel Ramírez Cándia. La moción tuvo apoyo unánime de los miembros del colegiado. Además, Ramírez fue confirmado por la Corte para ocupar la representación ante el JEM por un período más.

Para ocupar el cargo de vicepresidente 2° fue propuesto el ministro César Garay Zuccolillo por parte de Alicia Pucheta. La propuesta tuvo el acompañamiento unánime por parte de los demás miembros del Jurado.

La nueva mesa directiva asumirá oficialmente los cargos designados a partir del 2 de marzo próximo.