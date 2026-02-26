Carapeguá: escritor del libro “Homenaje a la Vida” critica la falta de apoyo al sector cultural

En el acto de presentación de su libro “Homenaje a la Vida”, que se desarrolló en el salón de la Curia Diocesana de este distrito, expresó que la edición de su obra fue posible gracias al apoyo de sus amigos, compueblanos y exalumnos, ante la falta de políticas culturales a nivel local, departamental y nacional que respalden este tipo de emprendimientos.

Asimismo, agradeció que la publicación de su obra literaria también se haya concretado mediante la difusión de su historia en el Diario ABC Color, que publicó su anhelo de más de dos décadas de querer editar el libro, un sueño largamente acariciado que no encontraba apoyo. Esa información llegó a numerosos carapegüeños que se solidarizaron con su causa.

Lea más: Carapeguá: docente jubilado busca apoyo para publicar un libro gestado durante 22 años

Durante la presentación de su libro, recitó un poema con el que rindió tributo a las artesanas y en memoria de quienes también lo fueron: sus padres artesanos: Blásida Caballero de Mendoza (+) y Casimiro Mendoza Ojeda (+).

Indicó que esta obra, “Homenaje a la Vida. Poemas y Reflexiones”, representa “una herencia literaria para la posteridad”. Por otra parte, sostuvo que en la vida se debe ser agradecido, honrado y transparente, denunciar siempre la corrupción y respetar y amar a la familia. Señaló que el libro también está inspirado en su esposa, Rafaela Barrios de Mendoza, y en sus hijas Alma Belén y Hada Celeste.

Lea más: Docente jubilado lanzará su libro “Homenaje a la Vida” en Carapeguá

Apoyo de carapegüeños

El autor agradeció especialmente a las personas que apoyaron la edición de su obra, entre ellos los intendentes carapegüeños de los distritos de Mariscal Estigarribia, Víctor Díaz Ávalos y de Filadelfia, Claudelino Rodas Núñez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También colaboraron la escritora Celina González; el inspector general de la Patrulla Caminera, Amado Orihuela Figueredo, exalumno del docente; su amigo personal Alberto Virgilli Páez, y la licenciada en Administración de Empresas Merlis Yohana Maldonado Jacquet, quien realizó el tipeado de los artículos.

La presentación de la biografía del escritor estuvo a cargo del también docente jubilado Celso Mendoza, quien destacó su nobleza como hijo de artesanos, oriundo de la compañía Tajy Loma y hermano mayor de cinco hermanos.

El escritor realizó sus estudios primarios y secundarios en esta ciudad. Es considerado una persona jovial y carismática; inicialmente fue seminarista y luego optó por la formación docente. Se casó con la docente Rafaela Barrios, con quien tuvo dos hijas.

Es un constante servidor de la comunidad. Solidario y comprometido, su vocación de servicio y su postura contra la injusticia y la corrupción lo caracterizan. Cumplir su sueño de editar un libro fue posible gracias al apoyo de quienes lo aprecian.

El libro se encuentra disponible a la venta a un costo de G. 100.000. Para reservas, los interesados pueden comunicarse al 0981 998120.