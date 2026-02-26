Nacionales
26 de febrero de 2026 - 21:19

Choque frontal deja un fallecido en la ruta PY13

El automóvil en el que viajaba la víctima fatal del accidente ocurrido en la tarde de este jueves sobre la ruta PY13.
CAAGUAZÚ. Violento choque dejó un muerto y una persona herida, aproximadamente a las 15:20 de este jueves sobre la ruta PY13, km 46+150, que une el distrito de Yhú con esta localidad. La víctima era un conocido técnico de celulares de esta ciudad, que a la vez se dedicaba a hacer contenidos de sus trabajos para las redes sociales.

Por Víctor Daniel Barrera

La víctima fatal fue identificada como Alexander Israel Lezcano Domínguez (34), quien conducía un Toyota Premio plateado, con chapa AAEO-296, domiciliado en Caaguazú. El percance involucró también a una camioneta.

El hombre falleció en el lugar, por lo que no se le pudo practicar la prueba de alcotest. La víctima tenía como acompañante a Melani Bobadilla, quien sufrió lesiones y fue asistida por bomberos voluntarios que acudieron al sitio, junto con agentes de la Comisaría 24ª de Caaguazú.

El otro conductor es Reinaldo Bogado Esquivel (48), oriundo de la ciudad de Villarrica, quien estaba al mando de una camioneta Hyundai Tucson negra, matrícula IQM-647. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo.

El accidente habría ocurrido debido a una maniobra imprudente en un tramo con señalización visible, banquinas en ambos sentidos y condiciones climáticas favorables.

Fiscalía y forense intervinieron tras el mortal accidente, con la participación del médico forense Óscar Duré y del fiscal Evaristo Gauto, de la Unidad Penal Nº 3 de Caaguazú, quienes dispusieron la entrega del cuerpo a sus familiares. También trabajaron peritos de Criminalística, a cargo del oficial primero César Valiente.