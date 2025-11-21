Adolescente muere en violento vuelco y otros cuatro jóvenes quedan heridos en Caaguazú

El accidente ocurrió alrededor de la 01:00, cuando el automóvil, en circunstancias aún no esclarecidas, perdió el control y dio varias vueltas sobre la calzada, según los primeros reportes policiales. El rodado estaba ocupado por cinco personas, todos jóvenes de la ciudad de Caaguazú. Hasta el momento, se desconoce quién iba al mando del vehículo en el percance que enluta a la comunidad.

La víctima fatal fue identificada como Jesús Alejandro González Godoy, de 17 años, domiciliado en el barrio Centro de Caaguazú. El menor salió despedido del vehículo y sufrió lesiones extremadamente graves que provocaron su muerte casi de forma instantánea, conforme al informe preliminar proporcionado por la Subcomisaría 54ª Constitución.

La ciudad de Caaguazú amaneció conmocionada por la muerte del adolescente y por la gravedad del suceso, que involucró a un grupo de jóvenes en plena madrugada. La fiscalía aguarda las pericias para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Entre los heridos, dos jóvenes presentan lesiones severas. Gladys Odona Chávez Duarte, de 20 años, sufrió múltiples golpes y un fuerte traumatismo en la cabeza, por lo que permanece bajo observación en el Hospital Distrital de Caaguazú. La otra víctima es Kevin Fernando Brizuela Fleitas, también de 20, quien registra un probable traumatismo torácico y contusiones generalizadas; su estado es delicado, pero estable.

Además, P.E.J.L., adolescente de 16 años, y Ashley Luana Mallorquín González, de 20, resultaron con lesiones moderadas, principalmente cortes y golpes, quedando igualmente internados para estudios complementarios.

El automóvil quedó incrustado a un costado de la ruta, lo que evidencia la violencia del impacto. En la escena fueron convocados agentes del Ministerio Público, Médico Forense y el Departamento de Criminalística, quienes realizaron los trabajos técnicos correspondientes para determinar la dinámica del siniestro y establecer quién conducía el vehículo.