Eusebio Torres: policía condenado afrontará tercer juicio por torturas

Cincuenta años después, todo el horror que vivió Celsa Ramírez Rodas durante los más de dos años que duró su detención será revivido en el juicio oral y público al comisario Eusebio Torres Romero. La acusación por supuesta tortura presentada por el fiscal Alberto González el 1 de febrero de 2019 tiene relación con hechos ocurridos en la década del setenta en el departamento de Investigaciones.

El Tribunal de Apelación en lo penal, cuarta sala, integrado por Adriana Giagni, Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas confirmó la resolución dictada por el juez penal de Garantías Mirko Valinotti, el 29 de octubre de 2025, el auto interlocutorio N° 915.

Incidentes de Eusebio Torres, rechazados

A través de esta resolución, Valinotti rechazó los incidentes de cambio de calificación, de prescripción del derecho de acusar, de nulidad de acusación y se sobreseimiento definitivo planteados por el abogado Óscar Torres, en presentación del acusado.

“(...) el hecho que nos ocupa es de suma trascendencia, tratándose de un hecho catalogado de como de “lesa humanidad” y por lo tanto “IMPRESCRIPTIBLE”, el cual tiene sustento y basamento tanto en la normativa nacional vigente, así como en la normativa internacional también vigente y aplicable al caso, en consecuencia, debe ser encarado y englobado como tal", afirmó el magistrado, al descartar la pretensión de la defensa.

“En ese orden de ideas, todos los hechos cometidos contra la humanidad, losatentados contra bienes jurídicos, individuales y fundamentales (vida, integridad física, salud, libertad) constituyen un ultraje a la dignidad humana y representanuna violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en laDeclaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladasen otros instrumentos internacionales pertinentes; teniendo en consideracióntales extremos, nuestro país debe ceñirse a dichas normativas de índoleinternacional al estar las mismas ratificadas por nuestro país, ya que no sonmeramente referenciales, sino que son de aplicación obligatoria”, concluyó Valinotti.

En consecuencia, el magistrado dispuso la admisión de la acusación ratificada en la audiencia preliminar por la fiscala Zully Figueredo y ordenó la apertura a juicio oral y público a Torres Romero por supuesta tortura.

También estuvieron procesados por este caso los torturadores Nicolás Lucilo Benítez Santacruz, Camilo Almada Morel, Agustín Belotto Vouga y Juan Aniceto Martinez Amarilla, pero el primero está con paradero desconocido y los demás ya fallecieron.

Sesiones de “pileteada”, golpizas y encierro en terribles condiciones

Entre las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público está la declaración de la víctima realizada como anticipo jurisdiccional de prueba el 24 de agosto de 2017, ante el entonces juez penal de Garantías Hugo Sosa Pasmor.

En un desgarrador relato, Celsa Ramírez detalla las torturas y vejámenes sufridos en prisión a partir del el 29 de noviembre de 1975, fecha en que un grupo de policías armados irrumpió en su domicilio ubicado en el barrio Republicano de Asunción.

Celsa Ramírez, quien tenia cuatro meses de embarazo, se encontraba en compañía de Petrona González (ya fallecida), madre de Rubén González, quien se encontraba desaparecio al igual que el esposo de Celsa, el dirigente comunista Derlis Villagra Arzamendia.

Una vez en el Departamento de Investigaciones, Celsa fue interrogada acerca del paradero de su esposo y como no sabía dónde estaba, fue sometida a sesiones de “piletada”, además de ser brutalmente golpeada con “tejuruguay” y cachiporra.

La víctima relata que sus torturadores la obligaron a quedarse en ropa interior y posteriormente le ataron de pies y manos hacia atrás y en ese estado, la golpearon en la espalda y en el rostro.

“Luego empieza la sesión de lo que se conocía como “pileteada”, la sumergen a la señora Celsa Ramírez en la pileta llena de agua sucia, y durante el tiempo que su cabeza se encontraba sumergida en el agua, la golpeaban por las plantas de los pies, y de tantos golpes sus pies quedaron hinchados, redondos y negros".

“A la señora Celsa Ramírez la mantuvieron bajo una escalera esposada y engrillada por un banco, y en ese lugar no podía pararse ni sentarse, por lo que empezó a llorar. No la dejaban ir al baño, hacía sus necesidades en una lata de leche Nido, tampoco la dejaban bañarse, el olor que tenía era insoportable, no recibía visitas. Los grilletes le causaron heridas ya que sus pies estaban hinchados (...)”, refiere la acusación.

En este improvisado reclusorio, descripto por la víctima como un lugar húmedo e infestado de insectos y ratones, donde dormía en el piso, sin colchón, Celsa Ramirez estuvo tres meses presa.

Celsa Ramírez tuvo su hijo en prisión

Posteriormente, la víctima fue trasladada hasta la comisaría 2da. de Fernando de Mora, donde ya se encontraba presa su madre María Lina Rodas, donde permaneció durante siete meses.

“La única vez que la señora Celsa Ramírez tuvo asistencia médica fue cuando dio a luz a su hijo en fecha 21 de abril de 1976, y la trasladaron al Policlínico de la Policía Nacional, la tenían bajo llave”, señala el requerimiento.

El 23 de abril de 1976 fue nuevamente remitida a la Comisaría 2da. de Fernando de la Mora con su hijo Derlis y el 6 de setiembre del mismo año madre e hijo fueron trasladados a Emboscada, donde permanecieron recluidos por dos años más.

“En Emboscada no sufrió torturas físicas, pero sí psicológicas, en el sentido que cuando se iban a visitarla les decían a susparientes que estaba castigada razón por la cual no la podían ver. De igualmanera ella ni su hijo recibían asistencia médica, se bañaban con agua helada”, refiere la acusación.

Historia de Celsa Ramírez inspiró premiado documental

El drama de Celsa Ramírez inspiró la película paraguaya “Guapo’y” premiado documental dirigido por Sofía Paoli Thorne, que relata la experiencia de prisión y torturas que sufrió durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989).

Celsa Ramírez recuperó su libertad el 10 de agosto de 1978 y pese a sus esfuerzos, nunca pudo dar con el paradero de su esposo.

Tras el estudio de los argumentos esgrimidos por la defensa, que pretendió poner un punto final al proceso antes del juicio oral y público, la Cámara concluyó que la resolución del juez Valinotti ha sido dictada en observancia de las formas previstas en la leyes que nos rigen y no tiene vicios de nulidad que ameriten su nulidad o modificación.

Eusebio Torres tiene dos condenas por torturas

Con esta decisión del Tribunal de Apelación en lo penal, cuarta sala, Eusebio Torres Romero, quien tiene actualmente 90 años de edad, deberá afrontar un tercer juicio oral y público por tortura.

El 12 de febrero pasado, Torres fue sentenciado a 25 años de pena privativa de libertad por las torturas sufridas por el preso político Domingo Guzmán Rolón (fallecido).

El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza estableció idéntica pena para el también policía Fortunato Lorenzo Laspina (81); y la de 20 años de prisión para el también policía Manuel Crescencio Alcaraz (83).

En un juicio anterior, que concluyó el febrero de 2024. Torres Romero fue condenado a 30 años de cárcel por torturas sufridas por los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, además de Teresa Dejesús Aguilera de Casco, esposa de Carlos, quien se encontraba embarazada cuando fue detenida.

Este fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia presidido por juez Juan Ortiz e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado.