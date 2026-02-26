Hospital Acosta Ñu: se recrudeció la carencia de insumos vitales, denuncia jefa de Cardiología

La doctora Nancy Garay, jefa de Cardiología del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, dijo que el centro médico está atravesando un periodo “acuciante” en materia de insumos y medicamentos vitales. Por esta razón, se tuvo que optar por priorizar los procedimientos más simples y reprogramar varias cirugías más complejas.

La profesional alertó que “esto se va a agravar aún más” por culpa de la burocracia; en ese sentido, dijo que el Programa de Atención Integral a Niños Portadores de Cardiopatía está en riesgo. Explicó que la centralización de grandes licitaciones genera un proceso muy largo para provisión de insumos y medicamentos a hospitales de referencia como el Acosta Ñu.

Garay cuestionó el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas sea el que autorice las compras. “Estoy segura de que ninguna de estas personas que va a decidir quién va a vivir o va a morir es médico, enfermero o técnico; nunca van a tener enfrente a ese enfermo o esa familia dando una explicación”, dijo.

Dijo que no está en contra de los mecanismos de control, pero pidió que el precio no lo paguen los enfermos y sus familias. “Vamos a abogar por la transparencia pero sin sacrificar vidas humanas”, señaló la médica, quien adelantó que hará lobby para hablar “con cada ministro y ministra a fin de defender el derecho a la salud y la vida de los pacientes”.

Denuncia del sindicato

El Sindicato de Funcionarios del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu denunció que los pacientes están siendo informados, vía mensaje de texto, que las cirugías que tenían programadas fueron suspendidas de manera temporal. Esta situación se debe a que el centro médico no cuenta con medicamentos e insumos para realizar las intervenciones quirúrgicas.