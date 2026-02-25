Hospital Pediátrico reprograma cirugías cardíacas por falta de insumos y medicamentos esenciales

El Sindicato de Funcionarios del Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu de la ciudad de San Lorenzo denunció que los pacientes están siendo informados, vía mensaje de texto, de que las cirugías que tenían programadas fueron suspendidas de manera temporal. Esta situación se debe a que el nosocomio no cuenta con medicamentos e insumos para realizar las intervenciones quirúrgicas.

En los mensajes se les informa que los pacientes no podrán ser intervenidos en la fecha prevista debido a la carencia de medicamentos e insumos básicos indispensables para garantizar las cirugías cardiovasculares.

La situación genera preocupación y angustia en las familias, teniendo en cuenta que se trata de intervenciones de alta complejidad que, en muchos casos, son determinantes para mejorar la calidad de vida e incluso garantizar la supervivencia de los pacientes pediátricos.

En ese sentido, la secretaria del Sindicato de Funcionarios del Hospital Pediátrico, Nelly Jiménez, lamentó que el Ministerio de Salud no pueda disponer de fondos para la compra de medicamentos e insumos.

“El Ministerio de Economía y Finanzas es la autoridad máxima que tiene que habilitar esas compras y no imponer los procesos solo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP). Este proceso burocrático impide que el Ministerio de Salud pueda abastecer a todos los hospitales públicos”, manifestó..

Jiménez explicó que el problema de abastecimiento no se limita únicamente al área de cardiología, sino que afecta a distintos servicios dentro del hospital. “Esto es algo que ya venimos arrastrando desde hace varios años, pero ahora se está intensificando más con lo que impone el Ministerio de Economía y Finanzas”, expresó.

Las fundaciones suplen al Estado

La representante del Sindicato explicó que, en los casos de internacionalización o situaciones graves donde las intervenciones se realizan de urgencia, las fundaciones y organizaciones asumen la cobertura de medicamentos, estudios o insumos. En ese sentido, dijo que estos entes terminan supliendo el rol que debería garantizar el Estado, a fin de evitar la suspensión de tratamientos o intervenciones impostergables.

Hasta el momento, no se informó oficialmente cuándo se regularizarán las cirugías programadas en el centro asistencial.

La Dirección del Hospital Pediátrico, representada por el Dr. Héctor Castro, no respondió nuestras consultas vía telefónica. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las quejas.