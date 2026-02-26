Investigan presuntos cobros irregulares por estudios laboratoriales en el Hospital General de Itapúa

Una denuncia por posible cobro irregular para acceder a estudios laboratoriales en el Hospital General de Itapúa (HGI) abrió una investigación por parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). La institución habría apartado a una funcionaria bioquímica y la sometió a sumario administrativo.

Además, el centro hospitalario será sometido a auditoría y no se descarta la posibilidad de remitir el caso ante la justicia ordinaria, de hallarse indicios de hechos punibles.

El director de la Séptima Región Sanitaria manifestó que aguardarán los resultados de las investigaciones, pero indicó que se pudieron constatar algunas irregularidades a través del sistema informático “Hospital Information System” (HIS).

Este tipo de conducta puede configurarse como uso indebido de recursos públicos (reactivos, equipamiento, personal, energía), posible afectación a la trazabilidad de muestras, riesgo en la gestión de calidad y acreditación del laboratorio, explicó Ayala.

Instan a denunciar

Ayala refirió que no quiere dar detalles del modus operandi, debido a que la auditoría está en curso y no se descarta la detección de otro tipo de irregularidades.

Además, explicó que es de crucial importancia realizar las denuncias y activar el protocolo interno, para que se puedan detectar este tipo de hechos. Indicó que el proceso de denuncia es anónimo a través del portal institucional.