Fupadi advierte de inminente desabastecimiento de fármacos para diabéticos

El derecho a la salud de miles de paraguayos está en jaque. Rubén López, presidente de la Fundación Paraguaya de Diabetes (Fupadi), confirmó que el Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se encamina hacia un quiebre de stock inevitable.

“Es casi seguro de que habrá faltante de insumos para diabetes a corto plazo”, afirmó López a ABC, pintando un panorama sombrío para quienes dependen de estos medicamentos para sobrevivir día a día.

La crisis no es una proyección futura. Durante la última semana, el malestar ciudadano se tradujo en quejas por la falta de insulina y Sitagliptina. Un caso crítico se registra en el Hospital de Mariano Roque Alonso, donde los pacientes denuncian que la Sitagliptina brilla por su ausencia desde hace cuatro meses.

Parches con restos de stock, afirman

López afirmó que “por ahora” se está cubriendo la demanda con lo que resta del stock que tiene Salud Pública. Aunque se está “parchando” la demanda con los remanentes del stock, López resaltó que el hilo es cada vez más delgado.

La raíz del problema parece estar en la gestión de compras y las trabas institucionales. “Se había solicitado una compra urgente del 20% del total necesario para el año, pero se aprobó solo el 5%”, según López.

Las causas del desabastecimiento

El representante de Fupadi fue tajante al señalar los factores que bloquean el acceso a la salud es la excesiva burocracia debido a que tecnicismos administrativos dilatan los procesos de compra. A esto se suma las pugnas entre los oferentes que postergan licitaciones vitales por periodos prolongados.

López afirmó que debido a la preocupación de los pacientes con diabetes por el inminente desabastecimiento de insulinas y fármacos, Fupadi remitirá una nota a la ministra de Salud, María Teresa Barán. Mientras, los pacientes diabéticos enfrentan la incertidumbre de no saber si mañana tendrán su medicación disponible.