Laguna Blanca alista su sambódromo para la primera edición del carnaval este 1 de marzo

Ubicada en el distrito de Santa Rosa del Aguaray, Laguna Blanca es uno de los destinos más visitados del país, reconocida por sus aguas cristalinas y su entorno natural. El predio cuenta con playa, piscina de gran extensión, restaurante con variada gastronomía y área de camping, consolidándose como uno de los principales atractivos del turismo interno.

Show artístico y desfile

La animación del evento estará a cargo de Carlos Fede, mientras que uno de los números centrales será la presentación de la artista nacional Mily Brítez, ganadora del Poncho Para’i, quien ofrecerá un show musical en el marco del carnaval.

Durante la jornada desfilarán academias de danza provenientes de distintos puntos del país, que recorrerán la pista del sambódromo en un ambiente festivo que se extenderá durante todo el día. Los momentos más esperados están previstos para la tarde.

Lea más: Meteorología: ¿cuándo y dónde lloverá este fin de semana en Paraguay?

Accesos y feriado largo

El acceso tendrá un costo diferenciado: G. 10.000 para niños de 6 a 11 años, G. 30.000 para jóvenes de 12 a 15 años y G. 50.000 para mayores de 16 años.

La actividad se enmarca dentro de las propuestas de turismo interno, aprovechando que el feriado del 1 de marzo se traslada al lunes, generando un fin de semana largo ideal para disfrutar de una jornada de carnaval en uno de los principales destinos turísticos del norte del país.