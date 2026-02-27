Operación Dulzura: arresto para síndico procesado por supuesto narcotráfico

El imputado por presunto tráfico internacional de drogas Matías Joel Chamorro Ortiz (26) pasará a cumplir arresto domiciliario; así lo resolvió el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 64, en el marco de la operación Dulzura en el que está siendo investigado como parte de un esquema criminal.

Además de la medida que sustituye la de prisión preventiva, Chamorro Ortiz también deberá cumplir con otras reglas pues tiene prohibido salir del país, así como de cambiar de domicilio y número de celular, sin autorización previa del juzgado, al igual que acercarse o comunicarse con los demás encausados.

A fin de asegurar el sometimiento de Chamorro Ortiz, con su arresto domiciliario en una casa del barrio Silvio Pettirossi de Asunción, el magistrado trabó embargo ejecutivo sobre un inmueble situado en la ciudad del Limpio, registrado a nombre de Bella Leonor Ortiz Fidabel, hasta cubrir la suma de G. 320.000.000.

Sobre el proceso a Matías Chamorro, el fiscal Christian Ortiz había solicitado su sobreseimiento provisional, al considerar que no contaba con los elementos de convicción suficientes para acusarlo, pero el juez Legal rechazó dicho pedido. Ante esta situación, la fiscala adjunta Matilde Moreno ratificó el pedido, en relación al mismo el juez fijó para el 11 de marzo, a las 10:00, la audiencia preliminar a fin de resolver sobre dicho petitorio.

Habrían montado empresa para enviar cocaína, según la Fiscalía

De acuerdo con datos del Ministerio Público, que se transcriben en la resolución judicial, el 12 de junio de 2024, Matías Joel Chamorro Ortiz, en su carácter de síndico, junto con Mario Miguel Benítez Brizuela, imputado y declarado en rebeldía, como presidente y accionista mayoritario y Fátima Benítez, como vicepresidenta y accionista minoritaria, de la empresa “Chokokue SA” habría participado en la asamblea general ordinaria, sin numeración de dicha firma.

En dicho acto “habrían simulado el contenido de la mencionada acta de asamblea respecto al cumplimiento de las formalidades administrativas requeridas por la ley y las instituciones de control”. Con esto consiguieron habilitar la firma de “Chokokue SA” para actos comerciales nacionales e internacionales.

Según el documento, con anterioridad a la asamblea, Fátima Benítez y Mario Miguel Benítez habían adquirido la totalidad de las 250 acciones de “Chokokue SA”; quedando distribuidas 175 en poder de Mario Benítez y 75 para Fátima Benítez.

Así, entre el 8 y el 11 de julio del 2024, Mario Benítez y Fátima Benítez habrían facilitado el escenario legal y documental, como también coordinado la ejecución, para el envío de 4.013 kilos cocaína al puerto de Amberes, en Bélgica, mimetizados entre bolsas de azúcar, en el interior del contenedor MSMU3414778, amarillo.