Paraguay se encamina a un “narcoestado” y a la “mexicanización”, advierte diputado

Un operativo conjunto encabezado por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) – Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Sur, con apoyo de la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), permitió la desarticulación de una presunta red dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Pilar.

Durante el procedimiento fueron detenidas cinco personas y se incautaron 2,191 kilogramos de cocaína, además de otros elementos vinculados a la investigación.

El operativo generó reacciones inmediatas en distintos sectores de la sociedad. Algunos ciudadanos destacaron la intervención como un paso necesario para frenar el avance de las drogas en la capital departamental, especialmente en el inicio del año lectivo.

“Es importante evitar que más jóvenes caigan en el flagelo de la droga, más ahora que comienzan las clases”, expresó la madre de un estudiante.

“La intervención fue tardía”

Sin embargo, el diputado nacional Diosnel Aguilera, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuestionó la efectividad y el momento del operativo, señalando que la reacción estatal llega después de un crecimiento sostenido del problema.

“De un tiempo a esta parte estamos viendo muchísimos jóvenes metidos en las drogas y esto es porque existe un absoluto descontrol en la comercialización de estupefacientes. Aquí definitivamente hay una orfandad de los órganos de control, porque hoy se comercializa en las calles como un producto más”, sostuvo el legislador.

Agregó que muchos adolescentes y jóvenes, en busca de nuevas experiencias, terminan atrapados en el consumo, con consecuencias que -según afirmó- afectan no solo a la persona sino también a su entorno familiar.

Para Aguilera, Pilar se ha convertido en un punto de tránsito y mercado para la droga.

“Estamos teniendo invasión de gente de otros lugares que encuentra aquí un mercado. Muchos jóvenes caen en la tentación, tal vez por falta de trabajo y oportunidades, u otros por el afán de probar cosas nuevas”, indicó.

Denuncia sobre el narcotráfico

El parlamentario también denunció una supuesta infiltración del dinero del narcotráfico en diferentes estamentos del Estado.

“El dinero del narcotráfico ha permeado absolutamente en todos los estamentos. Se han comprado voluntades en instituciones. Hay políticos financiados por narcotraficantes, bancas que responden a ese dinero, personas en ministerios. Hoy se ha institucionalizado el crimen organizado en Paraguay”, expresó.

En ese contexto, advirtió que si no se adoptan medidas estructurales y sostenidas, el país podría enfrentar un escenario similar al de otras naciones de la región.

“Paraguay corre el riesgo de una mexicanización. Nuestro país se está convirtiendo en un narcoestado. Aquí pesa la ley del dinero proveniente de esta actividad ilícita, que termina comprándolo todo”, afirmó.

Finalmente, cuestionó la actuación de los organismos de control, señalando que con frecuencia se registran casos de agentes del orden involucrados en hechos vinculados a sustancias prohibidas.

El operativo y las declaraciones del legislador reavivan el debate sobre la expansión del microtráfico en el interior del país y la necesidad de políticas públicas integrales que combinen represión del delito, prevención y generación de oportunidades para la juventud.