Pobladores piden al MOPC que culmine la construcción de un puente abandonado en Acahay

El puente, que tiene una dimensión de cinco metros de largo y cuatro metros de ancho, debía unir la compañía Pintos con la ruta asfaltada que conecta Acahay con La Colmena. Sin embargo, hace más de un año la obra fue abandonada por el MOPC.

Esta situación preocupa a los padres de familia porque es el acceso más corto que tienen para llegar a las instituciones educativas. Ahora los niños que comenzaron las clases van acompañados de sus padres y con mucha dificultad pasan por la obra abandonada y esto se dificulta con la lluvia, denunció la pobladora Felyna Martínez.

Ante dicha situación, los pobladores solicitan que los trabajos se retomen y que el MOPC no abandone por completo la obra. Anhelan que la construcción del puente culmine antes de Semana Santa para poder recibir a sus familiares con un camino de todo tiempo.

La primera semana de noviembre fue la última vez que los lugareños vieron a los trabajadores del MOPC en el lugar y que, posteriormente, un día desaparecieron con las maquinarias.

Prometen reactivar obra de puente

Al respecto, consultamos al director de Caminos Vecinales del MOPC, Guido Benítez, quien dijo que la construcción del puente no fue adjudicada a ninguna constructora, sino que es una obra desarrollada con recursos propios del MOPC.

Explicó que los operarios y trabajadores se habían retirado porque había otras urgencias que atender sobre la ruta PY08 y que la próxima semana reactivarán la construcción del puente en la zona de Pintos.

Finalmente, indicó que el equipo de trabajo irá la próxima semana a instalar su campamento en la compañía Pintos y llevará las maquinarias y la materia prima necesarias para reactivar los trabajos, que considera podrían concluir en un plazo de 30 a 40 días.