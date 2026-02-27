Rehabilitación de la ruta Graneros del Sur con plazo casi vencido y con un avance de sólo el 47%

El director de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ingeniero Hugo Miranda, explicó el motivo por el que se observa poco avance en las obras de rehabilitación de la ruta “Graneros del Sur”, en el departamento de Itapúa, a pesar de que el plazo contractual se encuentra con prórrogas.

Refirió que la institución se encuentra en un periodo de evaluación de convenios modificatorios, situación que genera retraso en los avances de obra, los cuales estiman que se encuentran actualmente en el 47%. Serían alrededor de 30 kilómetros de ruta los que estarían pendientes de recibir un tratamiento o recapado, de los 58,4 km de las rutas departamentales D047 y D054 previstas en el proyecto.

Indicó que detectaron que las capas inferiores al pavimento serían inestables en algunos tramos, motivo por el cual será necesario un tratamiento más integral para asegurar la transitabilidad. Esto explicaría por qué aparecen baches nuevamente en sectores ya recapados por las empresas contratistas.

Entretanto, los adjudicados solamente realizan trabajos complementarios, como limpieza y adecuación de la calzada, mientras se aprueba la reestructuración presupuestaria para el “cambio de planes” con relación a ciertos sectores de las rutas.

Miranda afirmó que todavía se encuentran dentro del plazo contractual, aunque con prórrogas, debido a que estaba estipulado el fin de las obras para febrero de este 2026. Indicó que esto puede generar un aumento de hasta el 20% de lo presupuestado para la obra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Investigan presuntos cobros irregulares por estudios laboratoriales en el Hospital General de Itapúa

Rehabilitación de “Graneros del Sur”

El responsable del área manifestó que esta obra no es un trabajo integral, pero que se busca garantizar la transitabilidad de este tramo, que tiene más de 30 años y se encontraba en calamitoso estado.

En ese orden de ideas, refirió que trabajan en un proyecto más integral, que estipula una ampliación de la calzada y la construcción de banquinas pavimentadas, pero que será estudiado como una posibilidad a ser financiada con otro crédito del Banco Mundial.

El proyecto estipula la intervención en 58,4 km de las rutas departamentales D047 y D054. Está dividido en dos lotes.

El Lote 1, desde la rotonda de Carmen del Paraná, en el desvío a Fram (km 331,2 de la ruta PY01) hasta el distrito de La Paz, tiene una extensión de 35,4 km. La inversión estimada de este tramo es de G. 56.371.242.940.

Por otro lado, el Lote 2, desde el desvío de la Unión de Productores de Itapúa SA (UPISA) en La Paz hasta la ciudad de Capitán Miranda, en el empalme de la ruta PY06, comprende un tramo de 23 km de la ruta D054, con una inversión estimada de G. 57.250.322.966.

Fueron adjudicados, para el Lote 1, el Consorcio Sur, representado por José María Díaz Benza Cameron. Entretanto, el Lote 2 quedó a cargo de la empresa Concret Mix SA, representada legalmente por José Daniel Bogarín Canale, Martín Bogarín Pecarevich y Rubén Darío Bogarín Canale.