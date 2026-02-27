Ruta del progreso: pobladores piden priorizar inicio de obras del tramo tres

Los vecinos de la comunidad Loma Pero, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, piden a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones que priorice el reinicio de obras del tramo tres, que está en pausa desde octubre de 2024.

“El tramo 3 es el tramo más sensible de este proyecto; en realidad, todos son prioridad, pero el más sensible y urgente es el tramo 3. Hay población que está sufriendo contaminación a consecuencia del polvo generado por los camiones de gran porte que circulan por la zona, debido a la cosecha de arroz”, indicó José Ortiz, poblador.

Para sorpresa de los vecinos, al revisar el avance de las obras, constataron que las tres empresas, encargadas de manera individual de los tramos uno, dos y tres, concentran sus trabajos en el tramo uno, de 18,62 km, que va del cruce Yvyraty ruta cuarta Ñeembucú, hasta el puente sobre el arroyo Aguaray. Este tramo corresponde a la empresa Construpar, aunque las firmas conformaron un consorcio y trabajan juntas en ese sector.

“Lo que es sorpresa para mí es que hoy venimos a hacer estas averiguaciones y vemos que ellos están concentrando el tramo 1, las tres empresas, porque se conformó un consorcio y dejaron de lado el tramo tres”, indicó Ortiz.

El tramo tres está en pausa desde octubre de 2024 tras la rescisión de contrato del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la empresa ganadora de la licitación, Caldetec Ingeniería SRL, por falta de documentación requerida por la cartera estatal.

Tras esta situación, el MOPC adjudicó las obras a la segunda empresa que se presentó para la licitación, MM Constructora, que debía reiniciar los trabajos, pero la situación hasta la fecha no se concretó.

“El tramo tres hace aproximadamente un año y medio que no se trabaja, porque supuestamente la empresa no recibió el desembolso. Hoy la sorpresa para nosotros es que las tres empresas están trabajando en la zona uno, que todavía no es tan prioritaria como el tramo tres. De hecho, parece que hay un capricho de la ministra Claudia Centurión, porque en su momento ya habíamos planteado que el tramo tres sea la prioridad”, señaló Ortiz.

“Para mí no tiene sentido esta situación, porque según el portal de la Dirección de Contrataciones, MM había recibido su primer desembolso en diciembre pasado y los trabajos siguen en pausa. Ahora la pregunta es: ¿dónde está ese dinero destinado al tramo tres? Una pregunta que le hago a la ministra Claudia Centurión”, agregó José Ortiz.

Las obras de la Ruta del Progreso, que une la ciudad de San Juan Bautista con la ruta Cuarta, cruce Yvyraty, departamento de Ñeembucú, constan de tres tramos, cuyos trabajos habían iniciado en enero de 2024.

La obra pertenece a la convocatoria del MOPC Nº 93/2022, con ID Nº 419.394, que consta de tres lotes adjudicados. El Lote 1 es de Construpar por G. 77.203.161.628, que corresponde a la intersección con la ruta PY04, llamado cruce Yvyraty, y se extiende hacia el distrito de San Juan Bautista, hasta el puente sobre el arroyo Aguaray, totalizando 18,62 km.

El Lote 2 lo ganó Tecsul S.A.E. por G. 66.271.072.646 y abarca desde la cabecera de este último puente hasta el km 38,69, donde empalma con el asfaltado existente que comunica al sector urbano del distrito de San Juan Bautista, sumando 20,07 kilómetros más de pavimento al proyecto.

Por su parte, el Lote 3, que comprende un tramo de 5,35 km entre el km 38,69 y el km 44 e incluye la construcción de una nueva variante de 6,2 km, fue adjudicado a MM Constructora S.A., con un monto de contrato de G. 37.552.735.858.

Quisimos escuchar la versión de los encargados de las obras para tener una explicación sobre las inquietudes presentadas por los vecinos de la comunidad de Loma Pero, pero, lamentablemente, no fuimos recibidos en el campamento de obras.