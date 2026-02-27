Superintendencia de Salud cerró 2025 con récord de clausuras y fiscalizaciones, dice

La Superintendencia de Salud presentó su informe de gestión del ejercicio fiscal 2025, destacando que fue un “año de limpieza” y ordenamiento en el sistema sanitario nacional.

En el documento, se destaca que la institución priorizó el control estricto sobre la calidad de los servicios, resultando en un incremento histórico de la vigilancia sobre prestadores públicos y privados.

Uno de los hitos del año fue el Operativo Ñemboty en Alto Paraná, que puso bajo la lupa a más de 300 entidades, impulsado por un aumento en las denuncias ciudadanas.

En el informe se destaca también, que el número de entidades habilitadas creció un 40% en comparación con el año pasado y, del 78,8% desde el 2023, llegando a un total de 2.367 establecimientos en regla. En relación a pagos electrónicos implementado para facilitar la recaudación, el informe indica que este año superó los G. 3.700 millones.

Resultados y desafíos

El documento muestra que la Asesoría Jurídica de la Superintendencia de Salud emitió 744 dictámenes, 660 resoluciones administrativas y 12 sumarios administrativos, además de Auditorías Médica que sumaron 12 informes técnicos y control de calidad. A esto se suma 96 auditorías y análisis financieros.

A pesar del éxito financiero y administrativo, el informe advierte sobre algunos desafíos como la falta de recursos humanos especializados y los riesgos financieros que atraviesan algunas Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPSS) que podrían comprometer la atención de los asegurados en el corto plazo.

Actualmente, la Superintendencia de Salud lleva adelante la investigación en relación a la muerte de Braulio Vázquez, un asegurado que acudió hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), para un cateterismo de urgencia. No obstante, por la falta de equipos operativos, el paciente falleció esperando la cirugía.

La Superintendencia ya remitió los hallazgos al Consejo de Administración, a cargo de Jorge Brítez. El seguro social tiene cinco días corridos para dar contestación.