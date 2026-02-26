Caso Braulio Vázquez: IPS tiene cinco días para responder a hallazgos de auditoría

El doctor Roberto Melgarejo, titular de la Superintendencia de Salud, confirmó que el equipo auditor ha concluido la investigación técnica iniciada en el Instituto de Previsión Social (IPS) y ya ha remitido el documento con los hallazgos a las autoridades del ente para su descargo.

La auditoría fue impulsada tras el trágico fallecimiento de Braulio Vázquez, un asegurado que acudió al Hospital Ingavi y al Hospital Central para un cateterismo cardíaco de urgencia que nunca se realizó. La intervención fue imposible debido a la falta de insumos y al estado inoperativo de los equipos biomédicos, una situación que terminó costándole la vida al paciente y destapando una red de deficiencias administrativas.

Plazos y hermetismo en los resultados

Pese a la expectativa ciudadana, el doctor Melgarejo se mantuvo cauto respecto al contenido específico del informe. Según explicó a ABC, existen actualmente dos copias del documento, una en poder de la Superintendencia y otra ya entregada al IPS.

“Remitimos los hallazgos. Ellos deben contestar. Después de eso recién tendremos el informe final”, indicó Melgarejo.

El Consejo de Administración del IPS dispone de un plazo de cinco días corridos para presentar su contestación oficial. “Dependiendo de lo que nos contesten, analizamos si es correcto levantar nuestros hallazgos. El informe final puede estar listo en uno o dos días más”, afirmó.

Melgarejo dijo que el informe definitivo será compartido con la familia del fallecido.

Contratos de mantenimiento

El caso de Vázquez reavivó las denuncias sobre la gestión del IPS. El diputado Mauricio Espínola es uno de los más críticos, señalando presuntas irregularidades en los contratos de mantenimiento de equipos médicos.

Espínola cuestionó duramente cómo, a pesar de los millonarios desembolsos destinados a empresas contratistas, hay equipos vitales que permanecen fuera de servicio, obligando a los asegurados a costear estudios en el sector privado o, en el peor de los casos, a enfrentar desenlaces fatales.

A diario, los pasillos del Hospital Central y otros servicios del IPS son escenario de protestas por la escasez crítica de fármacos. Las denuncias de los asegurados incluyen la falta de medicamentos oncológicos, obligando a pacientes con cáncer a interrumpir sus tratamientos; falta de insumos básicos que van desde jeringas y guantes hasta hilos de sutura y carencia de fármacos para enfermedades crónicas como insulina y antihipertensivos.