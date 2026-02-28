Nacionales
28 de febrero de 2026 - 08:25

Ataque conjunto contra Irán: ¿cuál es la situación de los paraguayos en Israel?

El embajador paraguayo en Israel informó que ya se están adoptando medidas de resguardo luego del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mencionó que los alrededor de 220 paraguayos residentes en ese país tienen la indicación de ceñirse a los procedimientos de seguridad establecidos.

Por ABC Color

Alejandro Rubín, embajador paraguayo en Israel, informó sobre la situación que se vive en ese país tras el ataque coordinado con Estados Unidos contra Irán, anunciado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien dijo que se busca “eliminar la amenaza existencial” que representa la república islámica.

“Ya recibimos alarmas de misiles desde Irán hacia Israel”, indicó Rubín y explicó que esta situación los obliga a mantenerse cerca de los búnkeres y muy atentos, siguiendo las instrucciones del comando.

Según el diplomático, en Israel viven alrededor de 220 paraguayos y señaló que, al ser un grupo reducido y en su mayoría proveniente de la comunidad judía del Paraguay, existe una relación cercana y un contacto habitual con ellos. No obstante, advirtió que el número real puede variar debido a la presencia dinámica de turistas, aunque recordó que cuentan con teléfonos de emergencia para asistencia.

Rubín aseguró que la embajada cuenta con una nómina de los paraguayos residentes en Israel y tienen la posibilidad de comunicarse con ellos y constatar que se encuentren bajo resguardo.

Por otro lado, informó que se dispuso el cierre de los aeropuertos, en principio, por 48 horas, y en ese sentido, los vuelos que se dirigían a ese país ya fueron desviados. “Lo ideal es quedarse donde están; Israel está muy preparado con el tema de los refugios y hay que seguir las instrucciones", indicó Rubín.