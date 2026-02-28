Exjugador carapegüeño pierde la vida en choque fatal sobre la PY01

La víctima fatal fue identificada como Marino Ramón Barrios Ibarra, de 22 años, quien se desplazaba al mando de una motocicleta de la marca Star, sin chapa. El mismo jugaba en el club 14 de Mayo Ypoá de Carapeguá.

Su acompañante, Pedro Adrián Alegre, de 36 años, resultó con heridas de gravedad. Ambos son residentes de la compañía Franco Isla de Carapeguá.

En el percance estuvo involucrado un automóvil Peugeot 208, con matrícula argentina, guiado por Cristian Abel Acosta, de 40 años, domiciliado en Formosa, República Argentina.

Agentes de la Comisaría 12ª de este distrito acudieron al lugar y encontraron al costado del automóvil el cuerpo del motociclista, sin signos de vida y tendido sobre la calzada, mientras que su acompañante fue auxiliado y derivado de urgencia al Hospital de Carapeguá.

Según el relato del conductor Acosta, dijo que se dirigía hacia Asunción y, al llegar a la zona mencionada, el motociclista habría invadido el carril contrario. Intentó esquivarlo, pero no logró evitar la colisión. La prueba de alcotest practicada al conductor arrojó resultado negativo.

Se convocó a personal del Departamento de Criminalística. La médica forense, Dra. Mercedes Montiel, diagnosticó como probable causa de muerte “traumatismo de cráneo encefálico grave”.

El agente fiscal Alcides Espínola dispuso que ambos vehículos sean trasladados a la sede policial local y que el conductor del automóvil permanezca en carácter de aprehendido. Posteriormente, el cuerpo fue entregado a su padre, Marino Barrios González.