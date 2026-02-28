Kits del Gobierno en PJC: “hay faltante en la mayoría de las instituciones”

La distribución de útiles escolares en el Departamento de Amambay en el marco del denominado “Día Nacional de los kits”, una vez más fue insuficiente para los alumnos del Departamento de Amambay.

Desde la Agremiación de Docentes del Paraguay (ADP) filial Pedro Juan Caballero, indicaron que, según los primeros reportes post entrega de los materiales didácticos, se registró faltante en muchas instituciones educativas de esta capital departamental.

“Hay faltante de kits escolares en la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad; esto se debe a que los materiales son enviados según la cantidad del año anterior (sin tener en cuenta el crecimiento natural). Faltan unos 5 kits por grado en promedio”, señaló la licenciada Zulma Ortellado, representante del mencionado gremio docente.

Agregó que la comunidad educativa espera que este año, el Gobierno en algún momento complete la distribución a la totalidad de los alumnos, ya que en los últimos años, la promesa de una redistribución no se cumplió como se debe y muchos niños simplemente se quedaron sin los materiales proveídos por el Estado.

Piden incluir más libros al kit escolar

La representante de la Agremiación de Docentes del Paraguay (ADP), filial Pedro Juan Caballero y directora de un colegio público de esta ciudad, licenciada Zulma Ortellado, expresó su deseo de que el Ministerio de Educación y Ciencias vuelva a incluir libros de Ciencias Sociales, Ciencias Básicas entre otros, tal como lo hizo en el año 2017.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No tenemos libros de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física, Artística y necesitamos; el kit trae libros de Guaraní, Castellano y Matemática que son muy buenos pero necesitamos los otros libros que son muy importantes para los alumnos”, manifestó Ortellado.

Son más de 40.000 alumnos matriculados en instituciones de gestión oficial en el Departamento de Amambay en el 2026.

Se espera que para la próxima semana, se tengan datos precisos sobre el total de alumnos que se quedaron sin los kits escolares proveídos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las gestiones que serán realizadas para que el 100% de la población escolar y estudiantil, reciba el beneficio en esta parte del país.

Lea más: Indignante: niños dan clases bajo árboles en una escuela rural de Capitán Bado