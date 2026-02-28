Procesado por falso testimonio ante el JEM dicta cátedra de ética en Derecho UNA

Mientras el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) avanza en una causa contra el defensor público Fermín Bogado por presunto testimonio falso, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) lo mantiene al frente de siete cátedras.

En el año 2022, el exsenador Jorge Oviedo Matto presento una denuncia ante JEM contra la fiscala Casse Evelín Giménez y al defensor público Fermín Antonio Bogado Domínguez por el presunto delito de testimonio falso.

Ambos declararon como testigos en el juicio oral por tráfico de influencias contra Oviedo Matto (caso conocido como “Audios del JEM”) y en agosto de 2024, la fiscalía imputó formalmente a Giménez y Bogado por las contradicciones detectadas en sus testimonios.

Lea más: Oviedo Matto acusa y pide destitución ante el JEM de quienes le trataron de coimero

En la actualidad, el funcionario judicial factura mensualmente más de 13.000.000 de guaraníes, distribuidos en tres escalafonamientos y cuatro encargadurías, una realidad que choca de frente con la ética que se espera de un formador de futuros abogados.

La permanencia de Bogado en las aulas genera un profundo malestar en la comunidad universitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para estudiantes y colegas, resulta una incongruencia institucional que alguien señalado por mentir en un proceso formal sea el encargado de impartir conocimientos jurídicos.

El caso pone bajo la lupa los estándares morales de la centenaria casa de estudios, cuya credibilidad se ve erosionada por este tipo de contrastes entre la conducta privada y la función pública.

Este escenario se vuelve aún más tenso tras la reciente purga de docentes vinculados a la mafia de los pagarés.