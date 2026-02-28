Wiens denuncia persecución política en Ñeembucú y desafía a “clanes” en la interna colorada

En el marco de la presentación de candidaturas a intendentes y concejales en el departamento de Ñeembucú, el precandidato presidencial por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, cuestionó con dureza al Gobierno Nacional y denunció supuestos casos de persecución política contra funcionarios que simpatizan con su sector.

El acto sirvió para oficializar postulaciones municipales en varios distritos, entre ellas la candidatura a la intendencia de Pilar, en un ambiente marcado por fuertes mensajes contra lo que el dirigente calificó como “estructuras autoritarias” dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Wiens afirmó que empleados públicos estarían siendo apartados de sus cargos por expresar afinidad con Añetete.

Como ejemplo, mencionó el caso de un ciudadano de Pilar que habría sido desvinculado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y cuya esposa —según señaló— también fue notificada en su lugar de trabajo. “No podemos permitir que pensar diferente sea motivo de castigo”, expresó.

En el plano nacional, el presidenciable también apuntó a la crisis en el sistema de salud, denunciando la falta de medicamentos tanto en hospitales públicos como en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Asimismo, cuestionó el nivel de endeudamiento de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y advirtió sobre lo que considera una débil preparación técnica del país para encarar la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú Binacional.

Durante su discurso, Wiens reivindicó la libertad interna dentro del Partido Colorado y lanzó un mensaje directo contra lo que definió como “clanes familiares” que —a su criterio— buscan perpetuarse en cargos electivos. “Ñeembucú no es feudo de nadie. Esto va a terminar”, enfatizó.

En otro momento, el dirigente se refirió a la situación de salud del titular de la ANR, el expresidente Horacio Cartes, señalando que no desea el mal a nadie y que, como cristiano, ora por su pronta recuperación.

Las declaraciones del presidenciable se producen en un escenario de creciente tensión interna dentro del Partido Colorado, con fuertes cruces entre sectores de cara a las próximas elecciones internas.