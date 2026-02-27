Wiens promete devolver Hambre Cero a municipios y priorizar mobiliario escolar paraguayo

Durante una visita política al distrito de Paso Yobái, el exministro de Obras Públicas cuestionó el actual esquema de administración del programa de alimentación escolar.

Wiens sostuvo que es un “férreo defensor de la descentralización” y afirmó que los intendentes y concejales municipales son quienes mejor conocen la realidad de las comunidades.

En ese sentido, prometió que, si es electo Presidente de la República, devolverá la ejecución del programa Hambre Cero a los municipios, para que los fondos del almuerzo y la merienda escolar sean administrados directamente por los gobiernos locales.

Según argumentó, el sistema actual concentra la administración en las gobernaciones, lo que —a su criterio— genera falta de eficiencia y aleja la toma de decisiones de las necesidades reales de cada comunidad, especialmente en zonas rurales.

“Los que mejor conocen la realidad de tierra adentro, de la escuela, del barrio, son los intendentes y los concejales”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidenciable señaló que con el modelo vigente muchos pequeños productores locales quedan fuera de la provisión de alimentos, ya que los contratos recaen en empresas que, según dijo, no siempre contemplan a los proveedores de cada distrito.

Lea más: Wiens promete devolver Hambre Cero a intendentes y priorizar mobiliario escolar paraguayo

Afirmó que la solución “no está en Asunción”, sino en trabajar de cerca con las comunidades y fortalecer la articulación entre el Gobierno central y las autoridades locales.

Por otra parte, Wiens se refirió a la polémica compra de pupitres chinos con fondos de Itaipú Binacional realizada durante la administración del presidente Santiago Peña.

Cuestionó que se haya recurrido a empresas extranjeras para la provisión de mobiliarios escolares y aseguró que, en un eventual gobierno suyo, se priorizará la industria nacional. “Los mobiliarios que se compren serán 100% hechos por manos paraguayas”, enfatizó.

El dirigente colorado sostuvo que la apuesta será fortalecer la mano de obra local y generar empleo mediante la producción nacional de pupitres y otros equipamientos para escuelas públicas.

En otro momento, también abordó la tensión existente en Paso Yobái entre la actividad minera y la producción agropecuaria, en particular la yerba mate.

Lea más: Secuestros e inseguridad avanzan donde el Estado no llega, afirma Wiens

Señaló que es necesario “pacificar” la relación entre ambos sectores y garantizar que cada rubro pueda desarrollarse dentro del marco legal, sin afectar la salud pública ni el ambiente.

Indicó que el control de la extracción de oro debe realizarse sin injerencias políticas ni beneficios particulares, sino con reglas claras y equitativas.

Finalmente, Wiens defendió la competencia interna dentro de la ANR y cuestionó supuestos intentos de imponer candidaturas arbitrarias desde instancias superiores.