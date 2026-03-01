Dengue avanza en 11 regiones del país y se intensifica el brote en Limpio, advierten

El panorama epidemiológico en Paraguay muestra señales de alerta. Según el último reporte sanitario, el dengue presenta una circulación activa con un aumento sostenido de notificaciones en 11 regiones del país.

Hasta la fecha, se han acumulado 60 casos confirmados, de los cuales 36 se registraron en las últimas tres semanas. La mayor carga de la enfermedad se concentra en Central (24 casos) y Asunción (11), además de un caso detectado en Guairá. Actualmente, circulan los serotipos DENV-1 y DENV-2.

El foco crítico: brote en Limpio

La ciudad de Limpio se mantiene como la zona más afectada bajo una situación de brote activo desde inicios de año. En barrios como Rincón del Peñón, Isla Aranda y Centro San José, se ha verificado una alta dispersión y circulación comunitaria del serotipo DENV-1.

Aunque se registraron cuatro hospitalizaciones recientes (dos de Limpio y dos de Asunción), las autoridades confirmaron que todos los pacientes recibieron el alta y, afortunadamente, no se reportan fallecidos en este periodo.

Regiones con aumento de notificaciones

El incremento de sospechas no es exclusivo del área metropolitana. El reporte detalla una subida en las siguientes zonas:

Sur y Este : Itapúa, Ñeembucú, Misiones, Caaguazú, Canindeyú y Caazapá.

Norte y Chaco : Concepción, Amambay y Alto Paraguay.

Centro: Paraguarí.

Ante el promedio de 491 notificaciones semanales de cuadros sospechosos, el Ministerio de Salud insta a la ciudadanía a no bajar la guardia. Recuerdan que la vacuna contra el dengue está disponible para personas de 6 a 39 años en distritos priorizados. Los interesados pueden consultar los centros habilitados en vacunate.gov.py.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o malestar corporal, se exhorta a evitar la automedicación y acudir al centro asistencial más cercano.