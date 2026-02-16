Dengue: 27% de afectados son niños y adolescentes, pero vacunación tiene baja cobertura

A pesar de que el grupo de 6 a 14 años concentra el 27% de los casos actuales de dengue, el nivel de inmunización en esta franja sigue siendo preocupantemente bajo, según informes del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Recientemente, en Paraguay se amplió la vacunación hasta los 39 años para frenar el avance del virus.

Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud, afirmaron que Paraguay enfrenta un escenario epidemiológico complejo ante el ascenso de las notificaciones de dengue. Con un promedio de 570 cuadros sospechosos por semana y 34 casos confirmados en lo que va del año, las autoridades sanitarias centran su preocupación en la franja pediátrica y la baja adherencia a la vacunación en sectores críticos.

Un brote que no da tregua

Limpio se consolida como el epicentro del brote de dengue, mientras el serotipo DENV-1 avanza hacia Asunción, Itapúa, Paraguarí y Misiones. Aunque los últimos hospitalizados ya recibieron el alta y no hay víctimas fatales, la curva de contagios sigue en ascenso, manteniendo en alerta al sistema sanitario.

Aunque la vacuna japonesa Qdenga ha demostrado una alta eficacia para evitar formas graves y hospitalizaciones, los datos reflejan una realidad contradictoria.

Pese a que los menores de 6 a 14 años representan casi un tercio de los casos totales, el grupo de 10 a 14 años registra los niveles más bajos de inmunización desde que inició la campaña de vacunación en el país. En contraste, los adultos jóvenes han mostrado mayor interés, lo que impulsó al Ministerio de Salud a ampliar el rango de vacunación hasta los 39 años.

Guía rápida sobre la vacuna Qdenga

Al ser una vacuna de virus vivos atenuados, está contraindicada para:

Embarazadas o en periodo de lactancia.

Personas con inmunodeficiencia (VIH con compromiso inmunológico, quimioterapia o dosis altas de corticoides).

Personas con alergias graves a los componentes de la dosis.

Más allá de las vacunas, la eliminación de criaderos sigue siendo la herramienta más potente. Las autoridades insisten en clorar piscinas, tapar recipientes con agua y limpiar diariamente los bebederos de mascotas con cepillo y jabón para desprender los huevos del mosquito.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cuerpo o cabeza, la recomendación es evitar la automedicación y acudir inmediatamente a una consulta médica para evitar que el cuadro se complique.