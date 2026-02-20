Dengue: casos ascienden en las últimas tres semanas

El reporte más reciente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) revela un panorama preocupante: la curva de contagios de dengue muestra un ascenso progresivo.

En las últimas tres semanas, se confirmaron 30 nuevos casos, elevando la cifra total en lo que va del año a 47 diagnósticos positivos, según el informe de la Dirección General de Vigilancia de la Salud. La ciudad de Limpio se mantiene como el epicentro del brote por dengue, mientras los diagnósticos positivos comienzan a extenderse por Central y Asunción.

Mapa de la situación actual

La mayor carga de la enfermedad se concentra en el departamento Central y la capital, aunque el virus ya presenta actividad en el interior del país:

Central: 21 casos (predominio de serotipo DENV-1).

Asunción: 7 casos (se detectó un caso de serotipo DENV-2 en la última semana).

Misiones: 1 caso.

Guairá: 1 caso.

Actualmente, se registra un promedio de 488 notificaciones de cuadros sospechosos por semana, lo que mantiene en alerta a los servicios sanitarios.

Limpio bajo la lupa: brote con alta dispersión

La ciudad de Limpio continúa en una situación crítica de brote. Desde mediados de enero, se ha verificado una circulación comunitaria persistente del serotipo DENV-1.

Las autoridades sanitarias identificaron que los barrios con mayor afectación son: Rincón del Peñón, Isla Aranda, Villa Madrid, Centro San José e Isla Aveiro.

Afortunadamente, de los tres pacientes que requirieron hospitalización recientemente (dos de Limpio y uno de Asunción), todos han sido dados de alta y no se reportan fallecidos en este periodo.

Vacunación y prevención: armas contra el virus

Ante el aumento de casos, se insta a la población a utilizar la vacuna contra el dengue, disponible para personas de entre 6 y 39 años. Los ciudadanos pueden consultar los puntos de vacunación en el portal vacunate.gov.py.

Además, desde Salud Pública recomiendan acciones concretas para frenar el avance del mosquito Aedes aegypti como eliminar criaderos (desechar tapitas, botellas y neumáticos), higiene de mascotas (lavar con cepillo y jabón los bebederos diariamente), mantenimiento de piscinas (clorar y tapar herméticamente recipientes con agua útil) y protección personal (uso de repelente, mosquiteros y telas metálicas en aberturas).

Situación de otras arbovirosis

En contraste con el dengue, Paraguay se mantiene libre de virus como Zika, Oropouche y Mayaro, mientras que la vigilancia de chikunguña se mantiene estable sin nuevos reportes en las últimas tres semanas. En lo que va del año, solo se registran dos casos, ambos importados de Bolivia.

No obstante, ante la alerta regional, se recomienda a quienes viajen al exterior acudir de inmediato a un centro médico si presentan fiebre, dolor articular intenso o vómitos hasta 15 días después de su regreso.