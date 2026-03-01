Fernando de la Mora celebró con un festival sus 87 años de fundación

La ciudad de Fernando de la Mora celebró sus 87 años de creación como municipio con un gran festival artístico desarrollado en la Cancha Municipal Universo, situada frente al Polideportivo Municipal, sobre Monseñor A. Maricevich entre Albert Sabin y Ángel Torres.

La actividad congregó a una multitud de vecinos y visitantes que participaron de la fiesta aniversario, en una jornada marcada por la música y una multitudinaria concurrencia. Durante el evento, los asistentes también pudieron acceder a puestos de venta de comidas y bebidas instalados para el público.

El espectáculo musical contó con la participación de reconocidos artistas nacionales, entre ellos The Classic’s, Los Peñeros, Carluchín y su Grupo Sintonía, Grupo Oasis, Kchiporros, Los Tulipanes y Metropolis Sander, quienes animaron la celebración con variados repertorios que hicieron cantar y bailar a los presentes.

Fernando de la Mora es conocida como la “Ciudad joven y feliz”, denominación vinculada a su proceso de fundación tras la desafectación del distrito de San Lorenzo del Campo Grande. La creación del municipio fue impulsada por un grupo de 21 ciudadanos, varios de ellos extranjeros o descendientes de los primeros pobladores de la antigua Zavala Cué.

La ley de desafectación fue aprobada por el Parlamento Nacional el 28 de marzo de 1939, marcando el nacimiento oficial de la ciudad. Su nombre rinde homenaje al prócer de la Independencia Nacional Fernando de la Mora, integrante del movimiento revolucionario que protagonizó la gesta histórica del 14 y 15 de mayo de 1811.