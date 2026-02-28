Fernando de la Mora valora el tereré en su 87° aniversario

Durante la ceremonia por el “Día Nacional del Tereré”, en la ciudad de Fernando de la Mora, bailarines y artistas locales ofrecieron números artísticos en homenaje a la bebida tradicional del Paraguay que forma parte de la identidad cultural y social del país. La celebración congregó a vecinos, estudiantes y autoridades municipales, quienes resaltaron la importancia de mantener vivas las tradiciones nacionales.

Estuvieron presentes el presidente de la Junta Municipal, Luis Fernando Franco; el concejal Dionisio Ortega y la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, entre otras autoridades locales. Los mismos destacaron el valor cultural del tereré como símbolo de encuentro, amistad y hospitalidad.

Durante el acto cultural, el propulsor de la bebida agradeció a los presentes por fortalecer la cultura paraguaya. “Es importante destacar al tereré, que es símbolo de confraternidad, de unión, de reuniones, que nos caracteriza como paraguayos. Nosotros trabajamos para que la bebida tenga su día, y es para el disfrute de todos ustedes”, destacó el concejal Ortega.

Desde 2011 se celebra el Día Nacional del Tereré, aprobado por ley por iniciativa presentada al Congreso Nacional por el entonces diputado Dionisio Ortega, actual concejal de Fernando de la Mora. La Ley 4261/11 establece que el Día Nacional del Tereré se celebra cada último sábado de febrero.

El tereré está preparado de remedios refrescantes, abundante agua fresca o con hielo, y se sirve en una guampa con yerba mate. Cada persona tiene una manera peculiar de preparar su tereré, algunos agregan un poco de limón para que el sabor sean más fresco.

Tras el acto cultural, las autoridades realizaron el descubrimiento e inauguración de letras corpóreas instalada en la plaza Julio César Franco con la inscripción “Tereré es Paraguay”. En la inscripción, además lleva el nombre del creador e impulsor de la fecha conmemorativa, el profesor Dionisio Ortega, como reconocimiento a su labor en la promoción y defensa de las tradiciones nacionales.

La plaza Julio César Franco es la séptima plaza pública que tiene la letra corpórea de Tereré es Paraguay.

Actualmente, Fernando de la Mora ostenta el título de capital del tereré, distinción que reafirma su compromiso con la preservación de las costumbres paraguayas y que cobra especial relevancia en el año en que la ciudad celebra sus 87 años de vida institucional.