Nacionales
02 de marzo de 2026 - 23:18

Concepción: bomberos voluntarios advierten sobre desnivel en ruta PY22 que ya habría ocasionado varios accidentes

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción emitió un comunicado en el que advierten sobre peligroso desnivel en ruta PY22.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción (CBVC) emitió un comunicado donde piden precaución a conductores que circulan por la ruta PY22, tramo Concepción-Belén. A unos 8 kilómetros de la capital del primer departamento hay un desnivel, imperceptible para los choferes, en el asfaltado que se inauguró en noviembre de 2024. Ya habría ocasionado varios accidentes.

Por Aldo Rojas

El lugar disparejo en el pavimento está en el carril derecho, teniendo como referencia el sentido Belén - Concepción. Según los datos, son cinco accidentes los ocurridos en ese sector de la ruta PY22, por ello el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción (CBVC) lanzó un comunicado.

“Se comunica a la ciudadanía y a los conductores que transitan por la Ruta PY22, específicamente en la zona ubicada frente a la entrada de la Estancia Ybu, que se ha constatado un importante desnivel en el asfalto sobre el carril derecho, en sentido Belén-Concepción”, señala una parte del comunicado.

“Circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos a fin de evitar accidentes o daños materiales. Se recomienda especial atención durante la noche y en condiciones de baja visibilidad”, finaliza la advertencia de los bomberos.

Comunicado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción.

El tramo

El tramo de la ruta PY22, que une las ciudades de Concepción y Belén, tiene una extensión de 18 kilómetros y fue construido por la empresa Acaray durante el periodo del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Fue inaugurada en noviembre de 2024 por Santiago Peña Palacios.