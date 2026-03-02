Denuncia: atropellan e intentan quemar la vivienda de activista de “Bacheando”

La denunciada por destrozos en la vivienda del activista de “Bacheando” Mathías Pereira fue identificada como Jennifer González. Indicaron que ella ingresó a la vivienda, incendió parte del techo, rompió un auto utilizando tejas y agredió a la familia después de amenazarle de muerte vía redes sociales.
El hecho ocurrió en la ciudad de San Antonio, en el departamento Central, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 03:00.
Los denunciantes indicaron que la mujer los hostiga vía redes sociales y, como antecedente, señalan que fue detenida durante la manifestación de la Generación Z, por intentar causar daños a terceros.
El joven aseguró que la mujer causa temor en el barrio, que los vecinos le tienen miedo y que no es la primera vez que causa destrozos.
“Ella subió al tejado de la casa, sacó las tejas y tiró sobre el auto destrozando el parabrisas y parte de la chapería. Ella llegó con un bidón de combustible con la intención de incendiar la casa, pero antes ella me amenazó por Instagram, diciendo que hoy venía a mi casa a hacer cenizas todo”, relata el afectado.
Agregó que las amenazas se iniciaron la semana pasada, por lo que contaban con extintores en las puertas y la manguera instalada ante cualquier eventualidad, lo que los salvó, ya que luego de que la mujer haya rociado parte de la casa y el vehículo con combustible, la familia salió a evitar el incendio con los elementos mencionados.
Finalmente, la mujer fue detenida por agentes de la Comisaría jurisdiccional y quedó a cargo del Ministerio Público.