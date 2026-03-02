Denuncia: atropellan e intentan quemar la vivienda de activista de “Bacheando”

La denunciada por destrozos en la vivienda del activista de “Bacheando” Mathías Pereira fue identificada como Jennifer González. Indicaron que ella ingresó a la vivienda, incendió parte del techo, rompió un auto utilizando tejas y agredió a la familia después de amenazarle de muerte vía redes sociales.

El hecho ocurrió en la ciudad de San Antonio, en el departamento Central, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 03:00.

Los denunciantes indicaron que la mujer los hostiga vía redes sociales y, como antecedente, señalan que fue detenida durante la manifestación de la Generación Z, por intentar causar daños a terceros.

El joven aseguró que la mujer causa temor en el barrio, que los vecinos le tienen miedo y que no es la primera vez que causa destrozos.

Lea más: Capiatá: amenazó a su familia, intentó huir y fue capturado tras persecución

“Ella subió al tejado de la casa, sacó las tejas y tiró sobre el auto destrozando el parabrisas y parte de la chapería. Ella llegó con un bidón de combustible con la intención de incendiar la casa, pero antes ella me amenazó por Instagram, diciendo que hoy venía a mi casa a hacer cenizas todo”, relata el afectado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que las amenazas se iniciaron la semana pasada, por lo que contaban con extintores en las puertas y la manguera instalada ante cualquier eventualidad, lo que los salvó, ya que luego de que la mujer haya rociado parte de la casa y el vehículo con combustible, la familia salió a evitar el incendio con los elementos mencionados.

Finalmente, la mujer fue detenida por agentes de la Comisaría jurisdiccional y quedó a cargo del Ministerio Público.