Capiatá: amenazó a su familia, intentó huir y fue capturado tras persecución

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 62ª Kennedy de Capatá, este lunes a las 19:18, frente a una vivienda ubicada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción casi Mburukuja, en las inmediaciones de la capilla del mismo nombre.

El aprehendido fue identificado como Daniel Cabrera López, de 41 años, quien –según la denuncia presentada por su hermano David Cabrera– llegó hasta la vivienda familiar y, desde el interior de su automóvil, habría apuntado con un arma de fuego y proferido amenazas de muerte contra él y su padre, Bonifacio Cabrera Zayas, de 81 años.

Intentó huir y fue capturado

Tras el pedido de auxilio recibido en la oficina de guardia, patrulleras acudieron de inmediato al sitio. Al percatarse de la presencia policial, el hombre abordó su automóvil y aceleró con intenciones de escapar.

Se inició una persecución que culminó a unos dos kilómetros del lugar del hecho, frente a su domicilio, donde finalmente fue reducido y aprehendido. Según los intervinientes, el hombre opuso resistencia.

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de turno, Alicia Fernández, de la Unidad Penal N° 4 de Capiatá.

Arma y vehículo incautados

En poder del detenido fue incautado un revólver calibre 32, marca Custer, de procedencia argentina. El arma no se encontraba cargada, según confirmaron los agentes.

También quedó incautado el automóvil, un Nissan Sunny blanco, año 1999, que habría sido utilizado durante el hecho y en la huida.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y se dio intervención a personal de Criminalística.

Conflicto familiar por terrenos

Según manifestaron los denunciantes, el trasfondo de las amenazas estaría vinculado a intereses relacionados con un terreno familiar.

Aunque el aprehendido no cuenta con antecedentes penales, los familiares señalaron que no sería la primera vez que protagoniza episodios de maltrato o amedrentamiento.