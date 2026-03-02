Pacientes diabéticos denuncian “eterna” postergación de licitación de sensores de glucosa

La Fundación de Pacientes con Diabetes (Fupadi) denunció que desde hace tiempo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) está dilatando el proceso de licitación para la “Adquisición de Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa para el Programa Nacional de Diabetes” que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El proceso en cuestión, identificado con el ID N° 470435, busca proveer dispositivos críticos, pero se encuentra estancado en un ciclo de postergaciones que -según los afectados- ya parece una “mecánica” institucional.

“Llegamos a febrero, pasaron a marzo, y van a seguir postergando. Desde el año pasado ocurre lo mismo”, lamentó Andrés Vera, representante de los afectados.

Según Vera, aunque el Ministerio de Salud cumplió con gestionar la compra, el proceso se encuentra actualmente “trabado” entre Contrataciones Públicas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tecnología que salva vidas

A diferencia de los métodos tradicionales, el Monitoreo Continuo de Glucosa (MCG) no es un lujo, sino una necesidad clínica para pacientes dependientes de insulina.

El MCG o analizador de glucosa intersticial es una herramienta diseñada para medir los niveles de azúcar de forma automática durante las 24 horas del día. A diferencia del glucómetro tradicional (que requiere un pinchazo en el dedo para obtener una gota de sangre), este sistema utiliza un pequeño sensor insertado bajo la piel que mide la glucosa en el líquido intersticial (el fluido que rodea las células).

“Esta licitación se volvió a postergar y hace bastante tiempo que está sucediendo lo mismo. Como afectados, no queremos que se dilate más el proceso, que el proceso vuelva a pasar por otros 30 días. Desde el año pasado que pasa lo mismo”, afirmó Andrés Vera.

Licitación ya se postergó nueve veces

Actualmente, los niños y adolescentes con Diabetes Tipo 1 son los usuarios más frecuentes proporcionalmente, ya que las guías médicas internacionales suelen priorizar esta tecnología en ellos para facilitar el manejo familiar. Sin embargo, la población de adultos con Diabetes Tipo 2 que utilizan insulina, está creciendo rápidamente.

En el portal de Contrataciones Pública se puede leer que la LPN 84/2025 para la adquisición de estos dispositivos, tiene un monto asignado de G. 34.147.500.000, igual a US$ 5.377.559 al cambio del día. El llamado inicial fue en octubre del 2025 y desde la fecha, se ha postergado en nueve ocasiones.

“Las autoridades del Ministerio de Salud se habían comprometido a realizar la gestión de compra y, esa parte cumplieron, pero hasta ahora no es una realidad para nosotros, porque se sigue postergando la compra. Se está trabando todo en Contrataciones Públicas y el Ministerio de Economía”, criticó el entrevistado.

A esto se suma las denuncias que realizan los pacientes sobre la falta de insulina y otros fármacos para la diabetes. En el Hospital de Mariano R. Alonso, por ejemplo, no hay Sitagliptina desde hace cuatro meses.

Silencio del Ministerio de Salud

ABC intentó contactar reiteradamente a las autoridades sanitarias, pero no se designó un vocero. Al ser consultado directamente, el doctor Víctor Arias, director del Programa de Diabetes, derivó la gestión a la Dirección de Comunicación de Salud Pública, señalando que no cuenta con permiso para declarar de forma directa.

Desde la redacción de ABC, se aguarda una comunicación formal de la cartera sanitaria que permita completar la información.