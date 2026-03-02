Wiens afirma que persisten denuncias por gestión y licitaciones en el IPS

Minutos antes de iniciar una caminata por el barrio San Antonio, como parte de la campaña impulsada por el movimiento interno Colorado Añetete, que respalda la precandidatura del ingeniero José Mutti (ANR – Añetete), Wiens señaló que desde el sábado se encuentra recorriendo el departamento de Misiones. Primeramente, visitó Yabebyry, donde mantuvo una reunión con la dirigencia departamental, y posteriormente se trasladó hasta Ayolas para participar de encuentros políticos.

Lea más: Historia de vida: cuando la educación se convierte en devoción

Al referirse a la situación del titular del IPS, Jorge Brítez, el presidenciable afirmó que las quejas no solo apuntan a la deficiente atención médica y a la carencia de insumos y medicamentos, sino también, a presuntas irregularidades en los procesos licitatorios, situaciones que fueron denunciadas por medios de prensa.

“El Ejecutivo sigue teniendo confianza en el presidente de la previsional; se han hecho algunos cambios en instancias administrativas inferiores. Vamos a ver si en los próximos días mejoran las gestiones, ojalá sea así para el bien de los aportantes”, expresó Wiens.

En otro momento, al ser consultado sobre la gestión del presidente Santiago Peña, recordó que anteriormente ya había manifestado sentirse profundamente decepcionado.

Asimismo, sostuvo que sus seguidores son víctimas de persecuciones por parte del oficialismo, mediante prácticas como intimidaciones, despidos de contratados y sanciones a funcionarios nombrados. Señaló que uno de los casos más sensibles es el de las cocineras del Programa Hambre Cero, que son perseguidas por tomarse fotografías con candidatos del movimiento Añetete a intendencias y concejalías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Iñaña con devoción hikuái, no solamente profesan, sino que practican la maldad. Eso finalmente perjudica la chance del Partido Colorado en muchos distritos y para las próximas presidenciales”, concluyó Wiens.

Lea más: San Antonio: habrian matado a hombre golpeándole con una piedra