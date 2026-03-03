Instalan nuevo software en Identificaciones y aseguran que atención es más ágil

El Sistema Automatizado de Identificación Dactilar 7 (AFIS) se instaló el fin de semana en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, con el que se espera mejorar el almacenamiento y la trazabilidad de las huellas dactilares.

Como la instalación se realizó el fin de semana, no generó problemas en la atención, según sostuvo el comisario León Almirón, asesor jurídico de Identificaciones.

Agregó que actualmente se trabaja con normalidad, al considerar que los técnicos informaron que el AFIS 7 estaría en prueba ocho semanas, por lo que el AFIS 6 no fue desinstalado y funcionaría como respaldo del AFIS 7.

La atención está garantizada de lunes a viernes de 6:00 a 21:00 y los sábados de 6:00 a 18:00, con esperas de siete a diez minutos, ya que cuentan con 32 boxes activos, dos específicos para extranjeros y otros dos para antecedentes judiciales que atienden por orden de llegada.

Expedición de cédulas y pasaportes

Según León Almirón, están bien munidos de insumos hasta el 2027, por lo que los trámites normales para expedición de cédulas y pasaportes se deberían dar sin inconvenientes.

En caso de que la expedición de cédula no requiera algún documento judicial adjunto o de alguna otra institución pública, si no va a haber un cambio o modificación del documento, sale en un plazo de 24 a 48 horas. En caso de adición de apellido, expedición por primera vez, cambio de estado civil, tiene una demora de 8 a 10 días.

En el caso de los pasaportes, cuando un menor va a viajar y no se encuentra a uno de los padres, se presentan los oficios correspondientes para ser analizados, pasa por la división legal y se expiden en ocho días hábiles.

Recordó que, en caso de no querer ser donante de órganos, la persona debe llenar un formulario del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) que se descarga de la página web de la institución, se debe llenar con los datos y presentar en el enrolamiento de Identificaciones, así en la observación sale como no donante. Agregó que colocaron carteles de la Ley Anita (ley de donación de órganos) en el edificio de Identificaciones, a fin de que los que acudan estén al tanto de la misma.

Otro detalle que ayuda a agilizar los trámites es la aplicación del pago por QR o tarjeta. Dijo que cuando se generan esperas es porque hay aglomeración de gente, lo que ocurre entre las 10:00 y las 16:00, mientras que en el resto de horarios la espera es casi nula, debido a la poca cantidad de personas que acuden a la institución.