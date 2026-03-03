Municipales 2026: se inicia hoy el periodo de propaganda para las internas simultáneas

El periodo de propaganda, que se inicia hoy, para las internas simultáneas está regulado por el artículo 290 de la Ley N° 7.135/23, se extenderá hasta las 23:59 del próximo jueves 4 de junio.

Durante estos meses, los precandidatos de los diversos partidos, movimientos y alianzas podrán difundir sus plataformas y propuestas para captar la adhesión de sus respectivos electorados.

El cronograma advierte que el sábado 7 de marzo es la fecha límite para que los precandidatos oficializados cumplan con sus obligaciones ante el Sistema Nacional de Financiamiento Político.

Lea más: Asunción: Camilo Pérez evitó condenar a Nenecho y afirmó que “tuvo cosas buenas”

Los postulantes deberán presentar

La declaración de ingresos y gastos de campaña (DIGC)

La declaración de intereses económicos vinculados (DIEV)

El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la trazabilidad del dinero utilizado en las campañas y evitar sanciones que puedan comprometer las precandidaturas, indican desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Fechas clave