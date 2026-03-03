Nacionales
03 de marzo de 2026 - 09:47

Municipales 2026: se inicia hoy el periodo de propaganda para las internas simultáneas

Hoy comienza el periodo de propaganda para las internas municipales 2026, anuncia el TSJE.

De acuerdo con el cronograma establecido por la Justicia Electoral, hoy, martes 3 de marzo, arranca oficialmente el periodo de propaganda electoral para las elecciones internas de las organizaciones políticas, con miras a los comicios municipales de 2026.

Por ABC Color

El periodo de propaganda, que se inicia hoy, para las internas simultáneas está regulado por el artículo 290 de la Ley N° 7.135/23, se extenderá hasta las 23:59 del próximo jueves 4 de junio.

Durante estos meses, los precandidatos de los diversos partidos, movimientos y alianzas podrán difundir sus plataformas y propuestas para captar la adhesión de sus respectivos electorados.

El cronograma advierte que el sábado 7 de marzo es la fecha límite para que los precandidatos oficializados cumplan con sus obligaciones ante el Sistema Nacional de Financiamiento Político.

Los postulantes deberán presentar

  • La declaración de ingresos y gastos de campaña (DIGC)
  • La declaración de intereses económicos vinculados (DIEV)

El cumplimiento de estos requisitos es fundamental para garantizar la trazabilidad del dinero utilizado en las campañas y evitar sanciones que puedan comprometer las precandidaturas, indican desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Fechas clave

  • 7 de junio de 2026: se llevarán a cabo las Elecciones Internas Simultáneas, donde cada agrupación política definirá a sus candidatos oficiales
  • 4 de octubre de 2026: se celebrarán las Elecciones Municipales, donde la ciudadanía elegirá a los nuevos intendentes y miembros de Juntas Municipales para el próximo periodo