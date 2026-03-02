Asunción: Camilo Pérez evitó condenar a Nenecho y afirmó que “tuvo cosas buenas”

Este lunes, Camilo Pérez señaló que está enfocado en su campaña y en la elaboración de su plan de gobierno, sin distraerse en posibles alianzas entre sus adversarios internos.

“Si somos dos o tres, es igual. El ganador, el campeón, le tiene que ganar a todos”, expresó, al referirse a la eventual competencia con Arnaldo Samaniego y Dani Centurión dentro del movimiento Honor Colorado.

El dirigente destacó que proviene de “otro mundo”, en alusión a su trayectoria en el ámbito deportivo, y aseguró que su gestión al frente del Comité Olímpico Paraguayo es su principal carta de presentación.

Postura sobre “Nenecho” y la crisis municipal

Consultado sobre la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, Pérez adoptó una postura moderada.

“Tuvo sus errores y también tuvo sus cosas buenas. Su caso está en la Justicia y es ahí donde corresponde evaluar”, afirmó.

Rodríguez, quien renunció luego de una intervención que dejó un lapidario informe sobre su gestión al frente de la Municipalidad de Asunción, y dejó en evidencia una profunda crisis financiera que incluye millonarias deudas por emisión de bonos.

Pérez también se refirió al actual intendente interino, Luis Bello, señalando que le toca “manejar un barco en tormenta”, en un contexto de escasez de recursos.

Bonos “muy caros” y renegociación

Uno de los ejes centrales de su propuesta es una “reingeniería financiera” del municipio. El precandidato calificó de “muy caros” los bonos emitidos por la comuna, que rondan tasas del 18%.

Planteó renegociar con los tenedores, buscar plazos más extensos y solicitar al menos dos años de gracia para aliviar la presión sobre las finanzas.

“La ciudad no está en quiebra; tal vez está sin cash flow”, sostuvo, al asegurar que Asunción posee activos importantes, como las costaneras, que —según dijo— podrían ser aprovechadas mediante fideicomisos con bancos y desarrolladores, sin vender terrenos municipales de manera directa.

Limpieza, bacheo y seguridad: “lo mínimo”

Pérez afirmó que la ciudadanía exige soluciones básicas: limpieza, bacheo y seguridad.

“Si eso no puedo hacer en los primeros cien días, me tengo que dedicar a otra cosa”, expresó.

En materia de seguridad, anunció la creación de una “Policía Municipal de Cercanía” y la reactivación del estacionamiento tarifado, dirigido a quienes no pagan impuestos en la capital. Los contribuyentes asuncenos, aseguró, tendrían derecho a estacionar sin costo en determinadas zonas.

También propuso una “ley de compensaciones” entre instituciones públicas para saldar deudas cruzadas, mencionando como ejemplo obligaciones pendientes entre la Municipalidad y el Instituto de Previsión Social.

Transparencia y promesa a 2031

El precandidato prometió una gestión “cien por ciento transparente”, con publicación de documentos y proyectos, y audiencias públicas para decisiones relevantes.

Incluso proyectó su eventual rol en los Juegos Panamericanos de 2031, asegurando que aspira a inaugurar el evento “con los mismos aplausos” que en competiciones anteriores.

“Yo no estoy entrando al municipio a macanear. Estoy entrando a producir realmente el cambio”, afirmó.