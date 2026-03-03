Trabajadores subcontratados se manifiestan por falta de pago en obras de la Ruta del Progreso

Nuevamente se presentaron nuevos inconvenientes en las obras realizadas en la Ruta del Progreso del departamento de Misiones, que une la ciudad de San Juan Bautista con el cruce Yvyraty, ruta Cuarta, en el departamento de Ñeembucú.

En esta ocasión, los trabajadores subcontratados con sus camiones volquetes por las empresas encargadas de dichos trabajos, que son Construpar SA, Tecsul SAE y MM Constructora SA, se manifestaron por la falta de pago por los trabajos realizados; el último pago se hizo en el mes de junio del año pasado, mencionaron los afectados.

“Estamos haciendo esta manifestación en reclamo de la falta de pago que adeudan con nosotros las empresas encargadas de las obras de la Ruta del Progreso. Tenemos una deuda desde junio hasta la fecha y ni un peso se nos ha desembolsado”, indicó uno de los afectados, Rubén Maidana.

No hay fecha de desembolso

El mismo señaló que son 25 los fleteros con camiones volquetes que fueron subcontratados, a quienes se les adeuda un promedio entre G. 50 millones hasta G. 150 millones. Subrayan que no tienen respuesta alguna sobre en qué fecha se les estaría abonando, ya que desde las empresas se llamaron al silencio con ellos, denunciaron.

“La única respuesta que habíamos recibido fue que supuestamente no hay desembolso de parte del gobierno. Sin embargo, nosotros supimos más o menos que a fines de noviembre hubo un desembolso, pero no hay pago para nosotros”, agregó Maidana.

Otro de los trabajadores que presta servicio en estas obras es Reinbaldo Sanches, quien manifestó que tiene cuatro facturas pendientes a cobrar, las cuales en su caso no tienen ninguna respuesta de los encargados de la empresa.

Los trabajadores señalaron que van a continuar con esta medida de fuerza de cerrar la entrada de una de las canteras de donde se extrae la materia prima para los trabajos correspondientes hasta tener una respuesta favorable, ya sea por parte de las empresas encargadas de los trabajos como del Gobierno Nacional.

En ese sentido, nuevamente nos acercamos hasta el campamento de las tres empresas para escuchar la versión de los mismos, pero en esta ocasión en portería nos señalaron que los encargados no se encontraban en las oficinas.