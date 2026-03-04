Indignante: escuela indígena sobrevive en la vieja casa de su directora por desidia del MEC

Miembros de la comunidad indígena Paraiso - La Patria, del Pueblo Angaite, del distrito de Puerto Pinasco en el bajo Chaco, denuncian que ante la falta de aulas en la Escuela Básica N° 7733 Juana Bautista Gómez, los niños deben utilizar una especie de galpón en la vieja casa de la directora. Denuncian un abandono total del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

La institución alberga a 145 estudiantes, desde el nivel inicial hasta el octavo grado, en los turnos mañana y tarde. Sin embargo, solo cuenta con dos aulas disponibles y tres docentes para cubrir todos los grados.

Lea más: MEC: 300 niños dan clases virtuales por obra inconclusa en San Vicente

Ante la carencia de infraestructura, la antigua vivienda de la directora de esta institución educativa, la licenciada Haydeé Ruíz, tuvo que ser utilizada como sala de clases. La estructura es de madera y techo de zinc. Los alumnos dan clases apretados en el sitio.

“Sin adecuaciones ni condiciones apropiadas, lo que evidencia el abandono y la falta de respuestas concretas por parte del Estado”, reclamaron las familias del lugar.

Afecta aprendizaje

La comunidad educativa expresa que esta realidad afecta directamente el aprendizaje de niñas y niños, que deben estudiar en “espacios reducidos y sin las condiciones necesarias”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: denuncian que kits escolares llegaron con materiales rotos y defectuosos

“La educación no puede seguir siendo una promesa incumplida para los pueblos indígenas. Garantizar condiciones dignas no es un favor, es una obligación del Estado. No se puede hablar de igualdad mientras nuestros niños indígenas estudian en el abandono y la indiferencia”, apuntaron las familias.

Mientras que un grupo de alumnos da clases en la vieja casa de la directora, otro grupo debe intentar aprender las lecciones al aire libre, pese al intenso calor o las tormentas severas, pues no hay lugar para todos en las habitaciones.

La directora reside actualmente en otro sitio, por lo que sede el espacio para los escolares, según indicaron.